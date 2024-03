În ianuarie 2025 pensiile se majorează din nou, posibil cu 10%. Adrian Negrescu, atenționare

”Avem articolul 84 în noua lege, care spune foarte clar care e mecanismul de creștere a pensiilor. Au fost unii care au spus că am preluat un mecanism care exista deja. Ei bine, într-adevăr, am preluat același mecanism care are doi parametri. Inflația + 50% din câștigul salarial mediu brut. Dar partea semnificativă pe care am adus-o e aceea că am stipulat că această majorare se face în luna ianuarie a fiecărui an.

E un câștig important pentru legea pensiilor. Am avut ani când nu am avut nicio creștere a pensiilor. Aceasta e o garanție pentru pensionari că vor beneficia de această majorare. În ianuarie 2025 vom avea o altă majorare. Inflația pe care se va statua această majorare o știm, e de peste 10%. Plus jumătate din câștigul salarial mediu brut, acesta e un indicator pe care vom putea să-l comunicăm atunci când INS îl va fundamenta. E important că avem clar faptul că majorarea se face anual în ianuarie”, a declarat Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, la România TV.

Indexarea pensiilor

„Cred că, în primul rând, ar trebui indexate pensiile cu rata inflație. Inflația a fost undeva de 10,4%, deci o creștere de 10% a pensiilor, în medie, ar trebui să o vedem de la 1 ianuarie. Asta înseamnă, de exemplu, la o pensie de 2.300 lei ar trebui să câștige undeva la nivel de 230 lei în plus de la 1 ianuarie. Atenție! Nu știu exact dacă toată lumea va primi această indexare pentru că în normele de aplicare a noii legi a pensiilor se prevăd niște mecanisme foarte interesante de reglare a diferențelor între pensie. Adică sunt unii care au ieșit la pensie cu o pensie mai mică, alții care au ieșit la pensie cu o pensie mai mare. S-ar putea să fie niște mecanisme de reglare.

Deficit în bugetul de pensii

Rămâne ca ministrul Muncii să ne lămurească dacă într-adevăr va fi aplicată pentru toată lumea această indexare a pensiilor. Dincolo de chestia asta, rămâne de văzut de unde vor lua bani pentru că anul viitor vor trebui să aducă la bugetul de stat vreo 50 de miliarde de lei în plus pentru a avea cu ce să acopere cheltuielile cu pensiile.

Pensiile nu vor putea crește sănătos în România, adică să avem bani să acoperim bugetul de pensii, dacă nu vom stimula crearea de locuri de muncă pentru că pensiile ar trebui să fie plătite din contribuțiile noastre, ale tuturor. Dacă statul nu va reduce taxele pe muncă și nu va determina firmele să angajeze oameni, să creeze locuri de muncă, va fi dificil în viitor, mai cu seamă că lucrurile nu arată deloc bine în momentul de față. Noi, în momentul de față, avem un deficit la bugetul de pensii de vreo 15 miliarde de lei, adică bani care nu există și care trebuie acoperiți de la bugetul de stat”, a declarat analistul economic Adrian Negrescu, în direct la Antena 3 CNN.

Acest articol reprezintă o opinie.