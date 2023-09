Sunt case - în sate - care se vând cu prețul de un euro. Scopul acestei inițiative este de a repopula anumite zone din care oamenii au plecat. Autoritățile de acolo au încercat să revitalizeze zonele abandonate sau în declin prin vânzarea de proprietăți la prețuri simbolice, cum ar fi un euro sau, în orice caz, o sumă foarte mică. Aceste inițiative au avut ca scop atragerea de noi rezidenți și investitori care să restaureze și să revigoreze zonele respective. În general, aceste inițiative pot oferi oportunități interesante pentru cei interesați să cumpere o proprietate în Italia la prețuri foarte reduse.

Valentin-Ilie Făgărășian, vicepreședinte în Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Camera Deputaților, a spus că o asemenea inițiativă i s-ar părea extrem de utilă și în satele din România. Sunt multe orașe și sate care au pierdut un număr important de locuitori.

Cum pot fi convinși românii din diaspora să investească în zone depopulate? - este întrebarea adresată de Gabriel Nuță-Stoica, jurnalist Știridiaspora.ro.

„Lucrăm la un pachet legislativ în acest sens astfel încât să repopulăm cumva aceste zone. Chiar discutam recent cu un primar dintr-un sat unde majoritatea românilor sunt plecați, nu mai există nici măcar vârstnici... A rămas satul depopulat. Mă gândeam la o soluție așa cum am văzut în Italia. Acolo, primăriile au pus la dispoziție cetățenilor case la un euro. Condițiile erau să-și stabilească domiciliul acolo, să restructureze acea locuință și - pentru următorii zece ani - să nu plece de acolo. Noi, cumva, am putea aduce această idee și în România. Prin această mișcare, am putea repopula satele”, a spus Valentin-Ilie Făgărășian, vicepreședinte în Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

Unul dintre motivele principale pentru care românii aleg să plece în diaspora este căutarea de oportunități de muncă și dezvoltare profesională, pe care le găsesc în alte țări. Mulți aleg să lucreze în domenii precum construcții, sănătate, agricultură, IT, ospitalitate și îngrijirea bătrânilor, aducând astfel o contribuție la economiile țărilor în care se stabilesc. În prezent, țările cu cele mai mari comunități de români sunt Marea Britanie, Germania, Spania și Italia.

Potrivit sondajelor realizate de ȘtiriDiaspora, printre principalele motive care îi împiedică pe românii din străinătate să revină acasă se numără lipsa locurilor de muncă și lipsa unui salariu competitiv în România. Autoritățile române, prin instituțiile sale, centrale sau locale, depun eforturi constante pentru a-i readuce în România pe românii din Diaspora sau pentru a le face viața mai ușoară acolo unde sunt ei. Eforturile sunt concretizate în: acte normative, decizii locale-punctuale, programe, vizite de lucru, finanțări consistente, facilități fiscale.

