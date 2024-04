”În acest moment, nu putem exclude nimic”. Bogdan Chirieac, după ultimul sondaj: Aici va fi lupta

Analistul politic Bogdan Chirieac spune că nu vede o posibilă retragere a Gabrielei Firea din cursa electorală, nici a lui Sebastian Burduja, după ce coaliția PSD - PNL a decis să aibă candidați separați pentru Primăria Capitalei și să îl retragă pe Cătălin Cîrstoiu. Potrivit acestuia, "cine reușește să-și mențină electoratul în jurul valorii de 30% va fi primarul general".

„Eu nu o văd pe Gabriela Firea să se retragă, Cristian Popescu Piedone tocmai a spus că niciodată nu se retrage, deci o retragere ar însemna un grav prejudiciu de imagine, iar Sebastian Burduja se pregătește de mult pentru a candida la Primăria Generală. Avem patru candidați puternici în acest moment, iar din punctul meu de vedere este un lucru bun. Democrația este servită în această situație. În mod normal cineva va atinge 30% va fi viitorul primar general al Capitalei, fiindcă procentele celor doi contracandidați principali – Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone – vor scădea fiindcă au intrat alți doi candidați puternici în cursă. (...) Cine reușește să-și mențină electoratul în jurul valorii de 30% va fi primarul general, în opinia mea. Toată lumea o să ia un procent important – și doamna Firea, și domnul Burduja – deci aici va fi lupta”, a declarat Bogdan Chirieac, la Antena 3 CNN, miercuri dimineață, scrie dcnewstv.ro.

Vot europarlamentare. Bogdan Chirieac, despre ultimul sondaj

Totodată, Bogdan Chirieac a comentat și ultimul sondaj INSCOP care arată intenția de vot pentru alegerile europarlamentare. Potrivit datelor, alianța PSD - PNL e în creștere, ajungând la 46,6%, cu 3% în plus față de acum o lună, atunci când avea 43,7%. Totodată, AUR la europarlamentare avea în martie o intenție de vot de 20,6%, în aprilie are 16,7%, USR fiind pe locul trei în acest nou sondaj.

VEZI ȘI: Vot europarlamentare. Partidele care au scăzut semnificativ în doar o lună. Votanții unui partid nu sunt mobilizați

Bogdan Chirieac a fost întrebat la Antena 3 CNN legat de faptul că mare parte dintre respondenți au spus că ceea ce vor vota la primărie vor vota și la europarlamentare.

"Asta a fost ideea comasării, pentru a bloca accesul AUR, pentru a-i face să obțină un procent semnificativ mai mic și pentru a le bloca oarecum, a le frâna, inclusiv rezultatele din toamnă la prezidențiale și europarlamentare. Are sens, deoarece în orașele mici și în sate în general ce spune primarul aia votează cetățeanul. Votează coaliția la europarlamentare, votează și coaliția la locale, la Consiliul Local etc. Așa se întâmplă și are mult sens lucrul acesta.

Acum că a crescut cu 3% intenția de vot pentru coaliție... este marja de eroare, s-ar putea să fi crescut deoarece pe măsură ce te apropii de momentul alegerilor se mai cristalizează intenția de vot", a declarat Bogdan Chirieac.

Foto: Captură video Antena 3 CNN

Bogdan Chirieac: Este corectă decizia retragerii candidatului Cîrstoiu

Întrebat dacă retragerea lui Cătălin Cîrstoiu va afecta rezultatele obținute de PSD și PNL separat, favorizându-i pe Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan, Bogdan Chirieac a zis: "Cred că în acest moment nu putem exclude nimic. Oricum, onorabila coaliție nu putea să meargă mai departe cu Cătălin Cîrstoiu, este evident, adică nu puteai să mergi cu 8%.

Dacă mă întrebați, doamna Firea și domnul Burduja însumat oricum vor lua mai mult de 8%. Despre ce vorbim? Nici nu se pune problema să fie în această rază rezultatul, deci nu puteau merge în această situație. (...) Este corectă decizia retragerii candidatului Cîrstoiu din cauza rezultatului pe care l-ar fi putut obține".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.