”Scopul nostru și al Guvernului este să finanțăm economia reală, adică mediul de afaceri” spune Dumitru Nancu, director general al FNGCIMM. Conform acestuia, în 2022, creditul mediu prin IMM Invest a ajuns la un milion de lei.

”Noi am făcut un pachet care să răspundă pe larg necesităților economice. Scopul nostru este să finanțăm economia reală, adică mediul de afaceri. Prin IMM Invest Plus, care va începe de la 1 februarie, permitem unul sau mai multe credite: credit pentru investiții, de maximum 6 milioane de lei, pe o perioadă de 6 ani, dobânda este subvenționată 1 an de către Guvern, prin Ministerul de Finanțe; se mai pot lua credite de capital de lucru care pot ajunge la maximum 5 milioane de lei pe o perioadă de maximum 3 ani, cu aceeași facilitate, pe 12 luni. Cumulate, toate creditele nu trebuie să depășească 10 milioane de lei. Deci pot fi accesate mai multe credite, dar valoarea lor nu trebuie să depășească pe investiții sau investiții plus capital de lucru 10 milioane, sau capital de lucru maximum 5 milioane de lei” a spus Dumitru Nancu, în emisiunea DCNews și DCBusiness.

Ce schimbări aduce 2023 pentru IMM Invest Plus

Acesta a mai spus, legat de noua ediție IMM Invest Plus, care va începe la 1 februarie, Dumitru Nancu spune că marchează mai multe premiere: ”Este pentru prima dată când mediul de afaceri are la dispoziție un an să aplice acest program, este prima dată când cadrul temporar este prelungit cu un an (înainte se făceau prelungiri din 6 în 6 luni n.r.), au crescut ajutoarele de stat pentru mediul de afaceri (de la 500.000 de euro la 1,5 milioane de euro), au crescut și ajutoarele de stat în agricultură (de la 60.000 de euro la 72.000 de euro și-n unele sectoare chiar la 200.000 de euro), s-au făcut unele modificări pe IMM PROD - acum poate fi accesat programul și de firme de producție din mediul rural, nu doar din urban, ca anul trecut”.

Ce este FNGCIMM

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum și creării și susținerii de locuri de muncă.

De la prima garanție aprobată pe 31 mai 2002 și până în prezent, FNGCIMM a acordat peste 443.000 de garanții în valoare de 98.021 mil lei care au susținut finanțări de 147.467 mil lei, ultimii trei ani de activitate marcând o creștere istorică a volumului de activitate, în special datorită Programului Guvernamental IMM Invest.

