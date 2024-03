Imagini virale cu Lukașenko. A ținut în brațe un câine alb și pufos, în timp ce vorbea cu generalii săi despre atacarea Poloniei și Lituaniei

Însă, în cadrul discuției cu șefii armatei sale, Lukașenko a ținut în brațe un cățel alb, pufos, din rasa spitz pomeranian, având numele Umka. Acesta este animalul de companie favorit al lui Lukașenko, care este alături de Lukașenko aproape peste tot.

Conform clipului, dictatorul îl întreabă pe Alexander Naumenko, comandantul Comandamentului Operațional de Nord-Vest, despre cât de lat este Coridorul Suwałki. Apoi, Lukașenko îl chestionează dacă poate ocupa teritoriul cu 'trupele sale'. Naumenko spune că 'toate acțiunile au fost planificate, problemele de pregătire pentru luptă sunt rezolvate și personalul este instruit', potrivit pravda.ua.

Video

Lukashenko goes to the border near the Suwalki Gap and asks the Belarusian commander there about how he will fight against the Baltic states & conquer a part of Poland in order to create a land bridge between Belarus and Russian Kaliningrad…