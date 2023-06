Imagini extraordinare. Cea mai înaltă clădire din lume ar putea fi înconjurată de un inel uriaș, inspirat din filmele science fiction

Conceptul, cunoscut sub numele de Downtown Circle, îmbină luxul și planificarea urbană futuristă într-un design extrem de ambițios, care a fost adus la viață printr-o serie de ilustrații fascinante create în colaborare cu Pictown, o companie specializată în redări arhitecturale.

Oricât de convingător și radical ar fi un design Downtown Circle, acesta este – deocamdată – practic și financiar neplauzibil, admit Chowdry și Remess, potrivit CNN.

Architecture firm Znera Space has created a radical concept that would change the Dubai skyline.

The planned project is known as Downtown Circle and is a 550-metre-tall ring, which will encircle Burj Khalifa. pic.twitter.com/ODxwxJpxIp