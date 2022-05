Imagini de colecție! Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au botezat cel de-al treilea copil

Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” și prezentatorul de la „Insula iubirii” au petrecut momente speciale la creștinarea fiului lor, Adrian. Tema petrecerii a fost povestea celor trei purceluși. Pe lângă voia bună și invitați apropiați precum Răzvan și Irina Fodor, cei doi soți au avut un tort tematic, înalt de cinci etaje, inscripționat cu numele celui mai mic membru al familiei lor. Printre invitați, s-au mai numărat Dana Rogoz, Ruxandra Ion, Laura Cosoi.

La ProTV, prezentatoarea a explicat: „Am avut două lucruri la care am ținut foarte tare, să avem tema ‘Cei trei purceluși. Mi s-a părut foarte drăguță. Nu am vrut să fie cei trei iezi. Și am vrut să avem liliac pentru că sunt flori de sezon”.

Iată imagini de la botez, publicate pe contul de Instagram de Adela Popescu:

Adela Popescu și Radu Vâlcan, anunț important la început de an

La început de an, prezentatoarea de la „Vorbește Lume" a mărturisit că a făcut o achiziție mult așteptată. Adela Popescu și soțul ei și-au cumpărat o proprietate la mare.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Prima: încă un frățior sau o surioară pentru Alexandru și Andrei. A doua: o casă la mare. A treia: mai aștept. Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, și… și… și… am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare. Mă rog, nu e o casă pe pământ, ci un apartament la care visez de ani. Sunt atât de fericită că îmi bubuie inima! De Radu nu mai zic, că deşi el avea ceva îndoieli (despre care o să vă povestesc altădată), acum îmi spune numai cum abia aşteaptă el să fie gata blocul (la vară) - şi să plece cu băieţii lui la Olimp (nouă ni se pare cea mai frumoasă zonă a litoralului românesc, aşa că acolo este apartamentul), să îşi bea el cafeaua pe terasă în miros de pini şi apă sărată - căci da, blocul e înconjurat de o pădure de pini, la doar 100 m de mare. Un viiiiiis!!!

Eu îi zic să nu îmi mai fure fanteziile, că sigur ale lui au legătură cu infinity pool de la etajul 11 şi rapanele cu usturoi de la cherhanaua de lângă. Nu uitaţi să visaţi. Şi să vă şi notaţi undeva ce. Că trece anul şi uitaţi", a transmis artista Adela Popescu, tot pe contul de Instagram.

