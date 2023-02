Imaginea minunată afișată de fanii Trabzonspor: Ne vom vindeca împreună FOTO - VIDEO

Cutremurul din Turcia din 6 februarie 2023, de o intensitate de 7,8 pe Richter, urmat de o replică puternică de 7,5, dar și de alte sute de replici în următoarele zile, a lăsat în urmă un bilanț negru. Numărul deceselor se ridică la aproape 44.000 în Turcia și Siria. Ultima comunicare din Turcia anunță 38.044 de decese. 50.576 de clădiri s-au prăbușit sau au fost afectate de dezastrul secolului. Și totuși, încă sunt miracole care se produc în fața salvatorilor, care n-au renunțat să caute oameni în viață. Doi bărbați au fost salvați după 260 de ore. După 258 de ore, alte patru persoane fuseseră extrase în viață de sub dărâmături.

La meciul cu Basel, din Conference League, suporterii și jucătorii Trabzonspor au transmis mai multe mesaje de susținere pentru compatrioții care au fost afectați de cutremurele din Turcia. Unul dintre mesajele de susținere a ieșit în evidență. În același timp, a fost ținut un moment de reculegere în memoria persoanelor decedate în Turcia din cauza cutremurelor.

”Ne vom vindeca împreună” a fost mesajul emoționant transmis alături de imaginea care întruchipează un salvator care ține în brațe un copil.

We will stand together, we will heal together. ???????? pic.twitter.com/irLk1YtViH