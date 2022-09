Iga Swiatek şi Ons Jabeur, calificate în premieră în finala turneului US Open 2022

Swiatek, dublă campioană la Roland Garros (2020, 2022), poloneza de 21 de ani şi-a confirmat statutul de favorită la New York, însă nu va avea o misiune facilă în ultimul act, în faţa tunisiencei Jabeur, care dispută a doua sa finală consecutivă de Mare Şlem, după ce a fost învinsă în iulie la Wimbledon de kazaha Elena Rîbakina.

Iga Swiatek a avut nevoie de trei seturi în semifinala de joi de la Flushing Meadows pentru a obţine victoria în faţa belarusei Arina Sabalenka, numărul şase mondial, cu 3-6, 6-1, 6-4.

Sabalenka a condus cu 4-2 în decisiv, dar s-a înclinat la fel cum a făcut-o anul trecut în semifinalele turneului newyorkez, în faţa canadiencei Leylah Fernandez. După ce a pierdut primul set, Swiatek a luat o pauză de vestiar, iar la revenire a fost o cu totul altă jucătoare.

Când am fost la toaletă am plâns

Când am fost la toaletă am plâns, a mărturisit poloneza după meci. Swiatek a reuşit trei break-uri în setul al doilea, câştigat cu 6-1. În setul al treilea a reuşit, de asemenea, să se mobilizeze şi să câştige ultimele patru ghemuri.

Contra Arinei îţi trebuie multă energie pentru a returna. Mi-a lipsit în primul set, dar sunt bucuroasă că am regăsit-o apoi, a mai spus Swiatek, care se află în faţa unui al doilea titlu de Mare Şlem în 2022, după ce s-a impus la Paris, fapt care nu s-a mai întâmplat la feminin din 2016, când Angelique Kerber obţinea două trofee în acelaşi an.

Ons Jabeur, prima jucătoare africană din era open care ajunge în finală la Flushing Meadows

Jabeur este prima jucătoare africană din era open care ajunge în finală la Flushing Meadows, după o victorie facilă în semifinala cu Caroline Garcia (Franţa), 6-1, 6-3, în 66 de minute. Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, decedată la vârsta de 96 de ani.

Emoţia a paralizat-o pe Garcia (17 WTA), aflată aproape de prima sa finală de Mare Şlem, după o serie remarcabilă, începută în calificări la Cincinnati, continuată cu titlul WTA 1.000 obţinut în Ohio şi încheiată în semifinală al New York. Jabeur (28 ani), excelentă la retur, a dat dovadă de mult realism, fructificând toate cele patru mingi de break de care a beneficiat.

De asemenea, jucătoarea africană a fost solidă la serviciu. Ons Jabeur câştigase şi primele sale meciuri directe cu Garcia (28 ani), în primul tur la US Open în 2019 şi în turul al doilea la Australian Open în 2020. Sunt pregătită din punct de vedere mental, a comentat Jabeur după meci, în perspectiva finalei de sâmbătă. Ea are în palmares doar trei titluri, la Birmingham (2021), Madrid (aprilie) şi Berlin (iunie), notează Agerpres.

Fosta jucătoare de tenis, recunoscută până la Serena Williams ca fiind cea mai bună sportivă din istorie, a dat vina pe comunitatea LGBTIQ+ pentru faptul că și-a pierdut titlul în fața americancei.

Margaret Court se simte extrem de nedreptățită din cauza felului în care a fost neglijată de presa internațională, motiv pentru care a creat o conspirație potrivit căreia persoanele gay sunt de vină că a fost uitată de public. Totodată, ea consideră că discursul de incitare la ură trebuie să beneficieze de libertatea de exprimare.

Court, în prezent predicatoare la o biserică din Australia, a acordat un interviu pentru „The Telegraph“: „Sunt ignorată pentru că sunt predicatoare și pentru că am fost mereu împotriva căsătoriilor între persoanele de același sex. Mi-am exprimat părerile și am fost atacată vehement pentru ele. Dar convingerea mea e că trebuie să avem libertatea de exprimare. Eu respect toată lumea și, la biserică, sunt predicatoare pentru toți, indiferent de convingerile lor“.

„Eu am admirat-o pe ea, ca jucătoare de tenis, dar nu cred că ea m-a admirat vreodată (...) În primul rând, ea a jucat 7 ani mai mult decât mine. Eu m-am retras definitiv la 34 de ani. Și avusesem înainte o retragere de doi ani, pe când aveam 25 de ani, crezând că nu mă voi întoarce niciodată pe teren. M-am căsătorit, am făcut un copil, după care am revenit în tenis și am avut un an excelent, câștigând 24 din cele 25 de turnee la care am participat. Apoi, eu m-am întors pe teren și după nașterea celui de-al doilea copil! După prima naștere, am câștigat trei trofee de Grand Slam. Serena, după ce a născut-o pe Olympia, n-a mai cucerit niciun trofeu major“.

Court a criticat-o pe Serena Williams pentru că nu i-a adresat complimente adversarei, la ultimul meci al carierei.

