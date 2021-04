Anca Murgoci / DC News: Care era visul Teodorei Virginia Uță când alerga pe strada Trivale, din Pitești?

Teo Trandafir: Visam să am note mari, să-mi văd părinții mai des, să miros ca mama și să fiu frumoasă că ea. Mama mea este o femeie foarte, foarte frumoasă.

Anca Murgoci / DC News: Când erați dumneavoastră vânzătoare de bilete la agenția de turism, vă gândeați că, într-o zi, lumea o să vă știe doar după trei litere? Că e suficient să zici "Teo" că orice român să știe cine sunteți? De fapt, întrebarea este dacă ați fi crezut, la acel moment, că veți ajunge un fenomen.

Teo Trandafir: Și atunci oamenii mă știau după trei litere, nimeni nu-mi spunea Teodora, mi se spunea Teo de când mă știu. Nu mi-am închipuit că o să fie la nivelul ăsta și că voi fi vreodată la televizor. Eram vânzătoare în 1990, abia se terminase povestea cu Revoluția și nu înțelegeam nimic.

Se schimbau regulile, se liberalizau prețurile, se vindeau mărfurile în dolari, apoi în lei și tot așa... Nu am avut timp să stau să mă gândesc cum o să mă strige lumea peste 30 de ani. Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge un fenomen. Eu întotdeauna am crezut despre mine, și continui să cred asta, că sunt un om mediocru care a avut un mare noroc în viața asta. Am fost apreciată, ascultată, crescută, ajutată, <ridicată> de oameni cărora le-a păsat. Altfel nu se întâmpla.