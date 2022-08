Iată un truc care te va ajuta ca laptele să țină mai mult! Metoda prin care îl vei conserva mai bine

În timpul verii, laptele se conservă mai bine dacă se adaugă la fiert o linguriță de zahăr și dacă, după ce a fost luat de pe foc, se răcește cât mai rapid. Pentru aceasta, este suficient doar să așezați cratița cu lapte într-un vas mai mare cu apă rece pe care să o schimbați de câteva ori.

Alt truc: S-a afumat laptele? Ce trebuie să faci

Unora le place gustul picant de fum. Altora, nu. În acest caz, iată ce aveți de făcut pentru a îndepărta mirosul nedorit: udați de îndată o cârpă de in cu apă rece. Așterneți-o peste oala cu laptele ce clocotește. Lăsați-o așa timp de 30 secunde. Clătiți-o bine sub un jet de apă rece. Acoperiți iar vasul cu cârpa umeda. Repetați operațiunile indicate de câteva ori până când - verificați gustul - laptele va pierde izul de fum.

VEZI ȘI: Griş cu lapte, desertul copilăriei. Reţeta care îţi lasă gura apă

Grişul cu lapte este cel mai simplu desert. Se face foarte uşor şi este delicios. Este desertul care ne aduce aminte de copilărie.

Ingrediente

Jumătate de litru de lapte

6 linguri de griş

4 linguri de zahăr

Un praf de sare

Mod de preparare

Se pune laptele la fiert. În momentul în care dă în clocot, adăugaţi treptat grişul. Amestecaţi cu o lingură de lemn. Se adaugă un praf de sare şi cele patru linguri de zahăr. Amestecaţi din nou şi mai lăsaţi să fiarbă încă 10 minute. Aveţi grijă să nu se lipească.

Se pune într-un castronel şi se lasă să se răcească. Puteţi adăuga deasupra dulceaţă de vişine.

VEZI ȘI: Secretul unui pilaf gustos. Doar așa îl vei găti de acum

Știi cât de ușor este să scoți un pilaf din anonimat? Iată cum o poți face!

Vă prezentăm o reţetă de pilaf delicioasă. Puţine gospodine ştiu că secretul constă într-un ingredient simplu.

Ingrediente: o cană de orez, un ardei roșu, un morcov, 100 de grame de ciuperci, sare şi piper. Ca să vă iasă pilaful delicios trebuie neapărat să aveţi puțină grăsime de pasăre de curte.

Mod de preparare

La o cană de orez puneţi 3 căni de apă. Puneţi la fiert orezul împreună cu grăsimea de pasăre.

Între timp, vă ocupaţi de legume. Curăţaţi ardeiul roşu, îl tocaţi mărunt, morcovul îl curăţaţi şi îl daţi prin răzătoare. Ciupercile le spălaţi şi le scurgeţi bine de apă. Puneţi într-o tigaie puţin ulei sau unt şi adăugaţi legumele. Presăraţi sare şi piper. Când orezul este aproape gata, adăugaţi legumele trase la tigaie. Se amestecă şi se mai lasă câteva minute la foc mic. La sfârşit, după gust puteţi pune verdeaţă.

Poftă bună!

VEZI ȘI: Ce spuneți despre o delicioasă ceapa murată? Se face ușor și este un aliment sănătos

Ce spuneți despre o delicioasă ceapa murată? Se face ușor și este sănătos.

„Avem nevoie de:

•5 cepe rosii mici

•250ml apa

•180ml otet

•o lingurita sare

•o lingurita miere

•cateva boabe de piper/o lingurita de piper macinat

Cum o preparam?

Intr-un vas punem apa la fiert. Intre timp ne ocupam de ceapa. O taiem rondele si o adaugam intr-un borcan.

Intr-un alt recipient adaugam otetul, sarea, mierea, piperul si amestecam. Dupa ce a fiert apa, o adaugam peste compozitia obtinuta, amestecam si transferam totul peste ceapa rosie.

Punem capacul si lasam la racit timp de o ora. Dupa o ora punem ceapa in frigider pentru inca 2 ore dupa care este pregatita pentru a fi consumata!”, conform Endofoodart.

