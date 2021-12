Iarnă istorică în estul Turciei. Ninge de o săptămână și zăpada a ajuns la patru metri / VIDEO

Provincia Muş, situată în estul Turciei, a fost lovită de ninsori abundente persistente, acumulându-se un strat de zăpadă de peste patru metri, potrivit rapoartelor presei locale.

Ca urmare, unele drumuri au fost închise periodic traficului, pe fondul unor temperaturi extrem de reci

Adem Toprak, un muncitor care a fost implicat în lucrări de deszăpezire a drumurilor, a spus pentru Reuters că la început i-a fost greu să creadă amploarea grosimii startului de zăpadă.

„Locuim în centrul orașului. Au spus că aici grosimea zăpezii este în jur de patru metri, dar nu am crezut asta. Am venit și am văzut că aici adâncimea zăpezii depășește patru metri“, a spus el.

În ciuda faptului că au fost deszăpezite, drumurile au fost închise din nou, deși pentru scurt timp, din cauza ninsorilor abundente, potrivit oficialilor locali.

„Din prima zi de ninsori, a trebuit să redeschidem de două ori drumurile a aproximativ 185 de sate din zonă. Lupta noastră împotriva zăpezii continuă neîntrerupt timp de 24 de ore cu 59 de utilaje de construcții și 90 de angajați“, a mai spus el.

În estul Turciei, în special în zonele înalte ale regiunii, zăpada abundentă și temperaturile reci sunt frecvente în timpul lunilor de iarnă, scrie TheWeatherNetwork.

ANM, avertizări cod galben și portocaliu / Prognoză meteo specială pentru București

Sunt avertizări cod galben și portocaliu de precipitații însemnate și vânt, în Transilvania, Carpații Occidentali și Carpații Meridionali. De asemenea, ANM a emis prognoza specială pentru perioada 25 - 28 decembrie, în București.

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și portocaliu de precipitații însemnate și vânt, valabile în următoarele zile în Transilvania, Carpații Occidentali și Carpații Meridionali, potrivit Mediafax.

În intervalul 25 decembrie, ora 10:00 – 28 decembrie, ora 10:00 se vor înregistra precipitații moderate cantitativ, polei și intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a țării. În zona montană înaltă, iar începând din seara zilei de sâmbătă (25 decembrie) și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi ninsori și lapoviță, iar în celelalte regiuni mai ales ploi.

Îndeosebi pe parcursul zilelor de duminică (26 decembrie) și luni (27 decembrie) pe alocuri se va depune polei, cu o probabilitate mai ridicată în jumătatea de sud a Moldovei, în Muntenia, în Crișana și nord-vestul Transilvaniei (citește continuarea AICI).

