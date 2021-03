Ianis Hagi este campion cu Rangers după un nou pas greșit al rivalei Celtic - VIDEO

Glasgow Rangers, care a învins sâmbătă St. Mirren, scor 3-0, are 88 de puncte, cu 20 mai multe decât Celtic Glasgow, astfel că nu mai poate fi ajunsă de marea rivală.

Pentru Glasgow Rangers este 55-lea titlu naţional, primul cucerit de după 2011.

We Were Down

We Followed

We Cheered

We Cried

We Lost

We Won

We Fought

We Scored

We Celebrated

We Trusted

We Believed

We Dreamed

We Are Rangers

We Are Relentless

WE ARE CHAMPIONS#Champion55 pic.twitter.com/rDsauzrfFb