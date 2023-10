Ianis Hagi, după România - Andorra: Acum ne permitem să spunem asta! - Video

'E o victorie normală, trebuia să câştigăm şi am reuşit, asta e cel mai important. Am reuşit să îi desfacem şi să le dăm gol foarte repede, iar apoi a trebuit să ţinem piciorul pe acceleraţie până la final. Jocul a fost bun şi cu Belarus, ca posesie, am dominat, doar că nu am fost lucizi în faţa porţii atunci. Asta e diferenţa între cele două jocuri. Acum ne permitem să spunem că suntem la mâna noastră. Aşa că încercăm să ne concentrăm doar pe ce avem noi de făcut şi să ne uităm mai puţin la adversari. Să ne gândim la primul loc? O luăm pas cu pas, avem două meciuri grele. Sigur, am câştigat cu 4-0, dar rămânem echilibraţi', a menţionat Hagi.

'Copiii au fost azi incredibili, au fost foarte gălăgioşi la orice fază în jurul porţii. Şi a fost greu pentru adversari, mai ales că Andorra nu e Elveţia, Germania sau Spania să ştie să gestioneze asemenea momente. Au venit doar copii la stadion, ştiam că vor fi bucuroşi de goluri, de spectacol şi asta am vrut să facem azi. E frumos cu stadionul plin, indiferent cine vine, de la mic la mare. România ca şi fani se bate cu oricine. Azi tricourile le-am făcut cadou copiilor, 3-4, tot ce am avut le-am dat', a adăugat el Ianis Hagi a recunoscut că şi-a dorit foarte mult să marcheze din nou pentru echipa naţională.

'Mi-am dorit să marchez, e clar, nu pot să neg asta. Mai ales după accidentarea pe care am avut-o voiam să marchez cât mai repede pentru echipa naţională. Am reuşit să o fac în seara asta, dar ce mă bucur e că am reuşit să creez pentru echipă. Am spus-o mereu, prioritatea mea e să creez, apoi să marchez', a mai spus el.

Naţionala de fotbal a României a devenit liderul Grupei I a preliminariilor EURO 2024 după ce a învins Andorra cu scorul de 4-0 (3-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti. Prima reprezentativă a fost susţinută duminică seara de peste 20.000 de copii din tribune. Federaţia Română de Fotbal a fost sancţionată să dispute acest meci cu porţile închise, dar UEFA permite accesul liber pentru copiii sub 14 ani. România ar urma să joace în noiembrie ultimele sale meciuri din grupă, cu Israelul în deplasare şi cu Elveţia acasă.

