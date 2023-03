”Ia de aici că n-ai servici”. Replici în Parlament, la moțiunea contra lui Marius Budăi. ”Nu aveți ce să ne reproșați”

”Două pensii în România dacă le tăiem rezolvăm problema” a spus Adrian Solomon de la PSD, în timpul dezbaterii, acuzând că, din 6 pagini, doar una din moțiune este despre pensiile speciale. Totodată, el afirmă că problema stă în două pensii, cea a premierului și încă una. ”Vorbiți mult și degeaba despre chestiuni cum ar fi alocația pentru copii” a mai spus social-democratul care se află ”în fața cetățenilor din 2008”. El a amintit că-n decembrie 2019, ”am aprobat noi cei de atunci nu dvs cei de astăzi o lege prin care aprobam ordonanța nr. 9 prin care alocația de stat pentru copii creștea”. În 14 ianuarie 2020, președintele a promulgat legea și, deși ar fi trebuit să intre în vigoare, amintește el, la două zile după promulgare apare în Monitorul Oficial Ordonanța Guvernului Orban numărul 2 prin care era prorogată aplicarea legii votate de către Parlament, fapt întâmplat și-n perioada Guvernului Cîțu, conform acestuia, când Raluca Turcan era ministru. ”Aveți talentul de a guverna din opoziție cu mâna altora” le-a mai spus el celor din USR.

Anterior, în replică la afirmațiile USR, făcute de Cristian Seidler, președintele de ședință Daniel Suciu a avut o replică de la care s-a abținut cu greu: ”Ia de aici că n-ai servici”. Reprezentantul USR i-a spus lui Marius Budăi, ”ministru al salvării pensiilor speciale din clanul PSD”, că patronează un sistem abuziv prin care clientelismul politic e pus înaintea legii. ”Cel mai mare abuz este inducerea idee că nu putem scăpa de pensii speciale. Ba se poate” consideră Seidler, care-i spune social-democratului că exemplul este sistemul public contributiv de pensii de care ”nu vreți să auziți”. ”Veți fi direct și singurul responsabil, deasupra dvs. va fi poate doar dl. special Ciucă” i-a spus Seidler lui Budăi.

”Stau și mă gândesc dacă să fac o glumă sau nu... Sandu Ciorbă, un magistral rapsod de pe la Cluj avea o vorbă: ia de aici că n-ai servici... avea o legătură cu ceea ce spuneați dvs. cu luați de aici...” i-a spus Suciu lui Seidler, acesta din urmă dând PSD-ului exemplele pe care le consideră soluții și care ar permite eliminarea pensiilor speciale.

Violeta Alexandru a acuzat PSD că introduce pensii speciale pentru noi categorii pentru a obține voturi, afirmând, pe de altă parte că pensiile speciale ale magistraților sunt introduse de liberali. ”PSD nu dă, PSD toacă banii celor ce muncesc în această țară, care muncesc în privat și plătesc taxe și impozite” spune Violeta Alexandru.

AUR îi spune lui Marius Budăi că evident că nu vrea să elimine pensiile speciale, atât timp cât e viitor beneficiar: ”Voi înșivă sau prietenii voștri ieșiți la pensie la 45 de ani ca apoi să vă angajați la stat”.

Drulă acuză PSD și PNL că ”protejează pensia șefului lor”

Cătălin Drulă, președinte al USR, acuză PNL și PSD că apără pensia lui Nicolae Ciucă, de 18.000 de lei. El a cerut punerea pe ordinea de zi proiectul USR de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari.



”Săptămâna viitoare se poate rezolva, trece de Parlament, este constituţional, merge la promulgare şi terminăm cu o categorie de pensii speciale. Dacă scoateţi din sertar proiectul USR de eliminare a pensiilor speciale pentru primari, o nouă categorie de pensii care stă să intre în vigoare la fiecare 1 ianuarie şi deja e amânată de a treia, a patra oară, avem un proiect care iarăşi săptămâna viitoare poate să treacă de Parlament. De fapt, politica dumneavoastră - a PSD şi a PNL - este o politică de apărare a pensiilor speciale şi a pensiilor nesimţite. Voi le-aţi introdus, voi le-aţi făcut nesimţite, voi le apăraţi şi v-aţi încurcat şireturile, chiar dacă doamna Turcan spune că PNRR-ul e bun când cere ca pensiile speciale - că da, USR a trecut acolo ca pensiile speciale să fie eliminate şi domnul Budăi şi PSD-ul nu vor să o facă", a declarat Cătălin Drulă la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Muncii, Marius Budăi.



”Acum nu ştiu dacă domnul Budăi ştie, dacă l-aş suna la 2,00 noaptea şi ar răspunde, dacă ştie cât este pensia medie contributivă în România - puţin sub 1.800 de lei. 1.775 de lei a fost această pensie în 2022, de 10 ori mai mică decât pensia lui Nicolae Ciucă, decât pensia specială a lui Nicolae Ciucă. Asta apără PSD şi PNL, asta apără domnul Budăi - pensiile speciale, cu preţul PNRR, cu riscul de pierdere a miliarde de euro care ar fi pentru autostrăzi, pentru spitale, pentru şcoli. Dar ce contează? Pensia domnului Ciucă să trăiască. Şi apropo de PNRR, domnule Budăi, aţi otrăvit, şi dumneavoastră, şi PSD-ul, un an de zile spaţiul public cu acel 9,4% din PIB, un plafon care v-ar împiedica să creşte pensiile. Rezultatul este că pentru 2023 pensiile - şi cele contributive, şi cele speciale - adunate ajung numai la 7,8% din PIB. Sunteţi departe de acel plafon. Cine vă împiedică să daţi acele creşteri de 40%? (...) Sunteţi ca muştele la miere când auziţi de banii din Pilonul II”, a mai transmis deputatul USR.



”Totul pentru speciali şi nimic pentru oameni, iar PNL vă asistă, vă sprijină, vă încurajează şi protejează pensia şefului lor", a susţinut Cătălin Drulă, adresându-se PSD.

”E în jalon să cerem consultanță de la Banca Mondială, băgat de USR”

Deputatul PSD Oana Florea a declarat: ”Eu consider că Marius Budăi este un bun comunicator, este un om cu experienţă, nu degeaba a fost a doua oară nominalizat la Ministerul Muncii, că este un minister extrem de greu şi plin de provocări. Nu este uşor să uniformizezi nici salariile, nici pensiile, în acest moment toate jaloanele din PNRR sunt îndeplinite de Ministerul Muncii. Este un coleg în care am încredere, iar această moţiune nu o vom vota”.



Ea a adăugat că, prin moţiunea simplă împotriva lui Marius Budăi, USR îşi mai face "un pic de imagine pe spatele miniştrilor PSD".



"Eu zic că e bine, e bine să vorbim despre oamenii care fac lucrurile să se întâmple şi oameni care scriu fiţuici pline de neadevăruri. Acesta nu este discursul meu, este doar moţiunea colegilor, pentru că nu ai nevoie de un discurs scris ca să răspunzi la nişte minciuni. Ca să vă amuzaţi un pic, începe bine moţiunea: 'Marius Budăi nu ratează nicio emisiune tv'. Ce părere aveţi? Un ministru trebuie să comunice. 'Atenţie, colegii de la PSD - nici PSD-ului nu-i pasă prea mult de Marius Budăi'. Ce părere aveţi? Eu cred că Marius Budăi a fost opţiunea PSD pentru a doua oară la acest portofoliu. Corect? Corect. (...) Vizavi de pensiile speciale, că văd că este tema favorită a acestei moţiuni, suntem acuzaţi că am plătit consultanţă de 1,5 milioane de euro la Banca Mondială. Păi, să ştie toţi românii care se uită acum la noi, în PNRR, colegii de la USR au spus acest lucru, că trebuie, deci e jalon, trebuie să cerem consultanţă de la Banca Mondială, dar cu 4 milioane şi sunt foarte supăraţi şi deranjaţi că PSD a reuşit să facă această temă de jalon cu doar 1,5 milioane", a mai afirmat Oana Florea.

----

Camera Deputaților dezbate moțiunea de simplă împotriva ministrului Muncii, Marius Budăi, depusă de 56 de parlamentari USR şi neafiliaţi aparţinând Partidului Forţa Dreptei. Votul va fi dat marți.

Moțiunea se numește "Marius Budăi - ministrul salvării pensiilor speciale" și reproșează că sunt "prea multe dovezi privind incompetenţa şi nepăsarea de care dă dovadă" ministrul Muncii, susţinând că acesta "a clădit" un "scut în jurul specialilor şi al pensiilor speciale" şi "a pus în pericol, de dragul unor pensii nesimţite, miliardele pe care ar urma să le primească ţara pentru dezvoltare".



"A trecut peste un an de când PSD este la Ministerul Muncii, pe care l-a transformat în ministerul salvării pensiilor speciale, dar şi al supraimpozitării muncii celor mai săraci dintre cei care lucrează. Cu sau fără Marius Budăi la Ministerul Muncii este acelaşi lucru. De fapt, Marius Budăi nu munceşte, el nu ratează nicio emisiune TV la care, de fapt, nu spune nimic despre cum salvează pensiile speciale sau despre cum supraimpozitează contractele cu normă parţială. Adevărul este că nici PSD nu îi pasă prea mult de Marius Budăi, pe care l-ar putea sacrifica, la o adică, la rotativă", se arată în moţiunea simplă.



Semnatarii au menţionat că mandatul lui Marius Budăi în fruntea ministerului a început cu "două ratări majore" - termenele asumate în programul de guvernare pentru implementarea legii salarizării şi a unei noi legi a pensiilor, iar "eşecul ministrului PSD conduce la punerea în pericol a PNRR".

