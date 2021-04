Hunter Biden: Probabil am fumat mai multă brânză parmezan decât oricine

"Am petrecut foarte mult timp mergând de-a buşilea, căutând pe podea orice ar fi putut fi fumat sau orice semăna măcar un pic cu cocaina. Probabil am fumat mai multă brânză parmezan decât oricine", a spus, răzând, Hunter Biden, într-un interviu cu Tracy Smith la CBS, conform The Independent.

Fiul preşedintelui îşi promovează cartea de memorii numită "Beautiful Things". Acesta a vorbit şi despre intervenţia pe care a avut-o tatăl său în problema sa cu drogurile. "Tata mi-a zis că nu sunt bine. Mi-a spus să caut ajutor pentru dependenţa mea", a mai spus Hunter.

Dependenţa, după moartea lui Beau Biden

Hunter Biden a explicat că a devenit dependent de alcool şi droguri după moartea fratelui său, Beau Biden. La acel moment, Hunter Biden a avut şi o relaţie cu văduva fratelui său.

"Cred că oamenii au fost contrariaţi de asta. Şi pot să o înţeleg. Eram amândoi după o durere imensă, eram împreună şi încercam să facem lucrurile corecte, iar durerea s-a transformat într-o speranţă pentru o dragoste care ar fi putut să înlocuiască ce am pierdut amândoi. Dar nu a mers, nu. Am luat multe decizii pe care nu trebuia să le iau", a concluzionat fiul lui Joe Biden.