Hugh Jackman a spus dacă a luat steroizi pentru a interpreta personajul Wolverine

Starul australian a dezvăluit, într-un interviu recent acordat într-o emisiune difuzată de HBO şi intitulată 'Who's Talking to Chris Wallace', că nu a utilizat niciodată steroizi pentru a facilita acea transformare fizică, scrie site-ul revistei americane Variety.

'S-a dopat? A luat steroizi?'

'De-a lungul anilor, oamenii s-au întrebat: 'S-a dopat? A luat steroizi?, a declarat prezentatorul acestui show TV, Chris Wallace.

'Nu, eu îmi iubesc profesia. Şi îl iubesc pe Wolverine', a răspuns Hugh Jackman.

'Trebuie să fiu atent la ceea ce spun aici, dar mi s-a spus care sunt efectele unei astfel de acţiuni. Iar eu mi-am spus: 'Nu-mi iubesc jobul chiar atât de mult'. Aşadar nu, eu mi-am crescut masa musculară prin metoda clasică. Şi pot să vă spun: am mâncat multă carne de pui - îmi pare rău pentru toţi veganii şi vegetarienii şi pentru toţi puii din lume. Literalmente, karma nu e bună cu mine. Dacă există o zeitate a puilor, atunci voi avea probleme', a spus Jackman.

În acelaşi interviu, Hugh Jackman a recunoscut că a studiat, în mod eronat, comportamentul lupilor atunci când a acceptat să joace pentru prima dată personajul Wolverine în filmul 'X-Men' din anul 2000.

'Nu ştiam absolut nimic despre el'

'Nu am citit niciodată benzile desenate 'Wolverine'. Am primit rolul. Nu ştiam absolut nimic despre el. Nu ştiam, pentru că în Australia nu avem glutoni. Nici nu ştiam că era un animal adevărat. Nu auzisem niciodată despre gluton. Credeam că era un animal inventat. Ştiţi, personajul meu are mâini din oţel, este inventat. Aşa că am trecut peste asta şi repetam într-un Imax, acolo era proiectat un documentar despre lupi. Şi mi s-a părut perfect, pentru că, evident, eu credeam că eram lup, parţial lup', a explicat actorul hollywoodian.

'Aşa că am început să repet mişcările lupilor şi făceam acele mişcări, când regizorul m-a întrebat: 'Ce faci acolo?'. Iar eu am spus:

'Ei bine, m-am gândit că lupii fac mereu asta, pentru că ei miros mereu, îşi duc nasul către pământ. Aşa arată tot timpul'. El a continuat: 'Cum adică un lup?'. Iar eu i-am răspuns:

'Ei bine, ştii, Wolverine - eu sunt parţial lup, aşa că...'. Însă el mi-a explicat: 'Nu, pentru că tu eşti un gluton, a adăugat starul australian.

Hugh Jackman va interpreta încă o dată personajul Wolverine într-un nou film de pe agenda studioului Marvel, intitulat 'Deadpool 3'.

Producţia pentru acest lungmetraj inspirat din benzile desenate omonime urmează să înceapă în această primăvară, după ce Hugh Jackman va încheia reprezentaţiile pe care le are programate în spectacolul de pe Broadway 'The Music Man'.

