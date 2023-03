HSBC cumpără Silicon Valley Bank din Marea Britanie. Costul tranzacției: 1 liră sterlină

Potrivit anunțului, banii contribuabililor din Regatul Unit și depozitele clienților au fost protejate, protrivit Politico.

”Astăzi, Guvernul și Banca Angliei au facilitat vânzarea Silicon Valley Bank UK; acest lucru asigură că depozitele clienților sunt protejate", a declarat într-un comunicat cancelarul Jeremy Hunt, șeful trezoreriei Regatului Unit.

Depozitele din Marea Britanie ale băncii din California sunt estimate a avea o valoare combinată de 7 miliarde de dolari.

HSBC, care este cea mai mare bancă din Europa, a declarat: ”La 10 martie 2023, SVB UK avea împrumuturi de aproximativ 5,5 miliarde de lire sterline și depozite de aproximativ 6,7 miliarde de lire sterline. Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, SVB UK a înregistrat un profit înainte de impozitare de 88 de milioane de lire sterline. Capitalul tangibil al SVB UK este de așteptat să fie de aproximativ 1,4 miliarde de lire sterline. Calculul final al câștigului rezultat din achiziție va fi furnizat în timp util”.

Acordul ”a salvat astăzi sute dintre cele mai inovatoare companii din Marea Britanie”, a declarat Dom Hallas, directorul executiv al Coalition for a Digital Economy, care a fost printre cei care au condus sarcina pentru încheierea unui acord în weekend.

