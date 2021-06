Iată previziunile Danielei Simulescu, astrolog DCNews:

Berbec - Mercur își face veacul în continuare. Ai putea să reiei legătura cu frații/surorile. Dacă nu ai, este o zi bună pentru comunicare. Nu sta mult în casă.

Taur - Răsfață-te! Conjuncția te poate face să-ți alegi un obiectiv și să lupți pentru el.

Gemeni - Sunt foarte fericită dacă aveți de susținut prezentări astăzi. Jucați-vă! Cu această conjuncție, înseamnă că trebuie să vă evidențiați, intrați în discuții, oferiți soluții. Să nu stați închiși astăzi.

Fecioară - Astăzi, evidențiază-te, cântă, distrează-te! Fii cât mai activ!

Balanță - Drumuri, călătorii! Plimbați-vă!

Scorpion - Dacă astăzi vă doriți să aflați secretele cuiva, nu e chiar atât de ușor. Însă secretele alea s-ar putea să vă ajute pe plan profesional. Cu siguranță, vă dați seama de ceva care s-ar putea să vă ajute.

Săgetător - Petreceți timp cu partenerul, chiar dacă nu vă convin niște lucruri. Discutați.

Daniela Simulescu, astrolog DCNews, previziuni pentru toate zodiile:

30 mai - 23 iunie 2021, Mercur retrograd

În perioada 30 mai - 23 iunie 2021, Mercur va retrograda în semnul Gemenilor.

Toate perioadele de retrogradare ale lui Mercur din 2021 se vor petrece în semnele de Aer.

Daniela Simulescu, astrolog DC News, a vorbit despre perioada care urmează. Un timp îndelungat cu Mercur retrograd nu sună prea bine, nu? Dar Daniela Simulescu ne spune că ar trebui să vedem și părțile bune.

”Până la urmă, are și Mercur retrograd scopul lui. Vă întrebați probabil care o fi acela în afară de ăla de a ne enerva. Ei bine, vrea să ne demonstreze că, dacă vrem să facem lucrurile mai bune, trebuie să greșim înainte. Și că viața nu este perfectă oricât de mult ne-am strădui noi în acest sens”, a spus astrologul DC News.

”Era o vreme (să zicem prin 2008 când m-am apucat de astrologie) când am citit teoria conform căreia Mercur retrograd face multe pagube. În primii mei ani de studiu, am făcut numeroase analize/statistici pe apropiații cu marcaj puternic mercurian. Da, în fazele de retrogradare, erau tare perpeliți. Dar acum, iată după atâția ani, nu mai pot să vă spun să nu semnați, să nu începeți, să nu luați decizii etc.

Deci vreo trei luni bușite. Dacă mai punem și perioadele de umbră, staționare etc., am ajunge la vreo șase luni. Cum să vă opriți viața atâta timp? Că până la urmă, are și Mercur retrograd scopul lui. Vă întrebați probabil care o fi acela în afară de ăla de a ne enerva. Ei bine, vrea să ne demonstreze că, dacă vrem să facem lucrurile mai bune, trebuie să greșim înainte.

Și că viața nu este perfectă oricât de mult ne-am strădui noi în acest sens. Și că poate îi rugăm și pe alții să verifice ce semnăm sau cumpărăm. Și că fără răbdare viața e pustiu. "Următoarea" retrogradarea a lui Mercur a început astăzi și se va termina pe 23 iunie, dar va produce efecte până pe 11 iulie”, a spus Daniela Simulescu, astrolog DC News.