"Sunt multe de făcut în oraşul Tulcea, pentru că există un decalaj al investiţiilor făcute de-a lungul timpului. Când ne raportăm la investiţiile de pe teritoriul judeţului Tulcea, ele sunt multe, dar Municipiul Tulcea este undeva în stadiul de început al investiţiilor majore, investiții care să schimbe faţa oraşului. Aici este de lucru.

Parteneriat pentru Centura Tulcea

Bătălia noastră, în momentul de faţă, este pentru a finaliza investiţiile pe care noi le avem în derulare, lăsând în plan secund investiţiile noi. Şi pe acestea le avem în vedere, aşa cum am spus ieri. Am semnat cu Primăria Isaccea, cu Ministerul Transporturilor, parteneriatul pentru o centură a Tulcei care leagă şi vama, evită şi oraşul şi care se va înţepa în viitorul drum expres - de la pod, la Tulcea, Tulcea - Constanța.

Noi am început mult mai repede decât investiţiile mari ale Ministerului Transporturilor şi aici mă refer la drumul expres care reprezintă, după investițiile care sunt acum în derulare, închiderea unui complex de investiţii care au fost, până la urmă, promovate de noi cei de la Tulcea şi care au avut girul Băncii Mondiale şi al Comisiei Europene. Încercăm să dăm judeţului Tulcea fața pe care o merită", a spus Horia Teodorescu, la DCNews TV.

"Acest pilon de dezvoltare al judeţului Tulcea, al Dobrogei a fost făcut pe câteva componente - vezi dezvoltarea Aeroportului din Tulcea, la care am semnat acum două săptămâni ultimul contract de modernizare a terminalului - avem podul, unde se speră ca în luna decembrie să treacă primele maşini pe el, avem centura oraşului Tulcea, centura oraşului Isaccea, centura orașului Măcin. O întreagă paletă pe ceea ce înseamnă conectivitate", a mai spus președintele CJ Tulcea.

Interviul integral, în materialul video de mai jos:

Citește și:

Horia Teodorescu pledează pentru „acțiuni de bun simț“ pentru reducerea consumului de energie: Trebuie să facem acest efort. UE ne oferă foarte multe oportunități

Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a pledat pentru acțiuni de bun simț în vederea reducerii consumului de energie:

„Comisia Europeană ne recomandă să scădem consumul în instituțiile publice. Ce faceți, concret, la Consiliul Județean, câte grade vor fi în birouri în această iarnă?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Vreau să vorbesc cu colegii mei și cu cei care sunt în zona de întreținere a clădirilor administrative. Într-adevăr, și noi trebuie să facem acest efort, să încercăm să diminuăm consumul energetic, în primul rând dintr-o oarecare risipă. Noi eram învățați să avem peste tot 24-26 de grade și să avem becuri peste tot, că de aceea sunt becuri. Cred că niște acțiuni de bun simț, până la urmă, pot diminua cu procente importante consumul de energie în clădirile administrative.

Trebuie să facem lucrul acesta, o să facem un plan de acțiuni, un grup de lucru care să urmărească și vedem, de la factură la factură, cât de harnici am fost în sensul de a diminua acesta consumuri. Uneori este o energie consumată nici măcar din necesitate, ci doar din indolență și din modul nostru de a fi. Neavând vreodată restricții în acest sens, probabil că așa ne-am învățat. Așa cum orice învăț are și dezvăț, trebuie să ne ordonăm traseul în viața asta. Astea sunt vremurile pe care le trăim și dacă există o solicitare în acest sens, cred că acțiunile de bun simț își au locul aici“, a spus Horia Teodorescu. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News