Harta prezenței NATO în România. Radu Tudor: Capacitatea va fi semnificativ crescută, pe măsură ce planurile de apărare vor fi derulate / foto+video

In acest moment, in Romania se afla aproximativ 5000 de trupe aliate. 2000 dintre acestea sunt ale SUA, restul ale diverselor state NATO. Prezenta lor va fi semnificativ crescuta, pe masura ce planurile de aparare ale NATO vor fi derulate. Romania va avea, la final, in jur de 10000 militari aliati pe teritoriul sau pentru o aparare robusta si descurajarea Rusiei generatoare de razboi si agresiune militara permanenta. Centrele de greutate vor fi la Cincu si Mihail Kogalniceanu, Deveselu ramanand componenta strategica cea mai semnificativa din punct de vedere al impactului pe harta NATO, scrie Radu Tudor pe blogul personal.

Iata care sunt locatiile cu prezenta aliata in Romania :

Oradea – Centrul de Excelenta NATO in HUMINT

Craiova – Brigada Multinationala de Sud Est

Sibiu – Comandamentul Corpului Multinational de Sud Est

Cincu – Sediul Grupului de Lupta al NATO condus de Franta, cu participare Belgia si Olanda

Campia Turzii – Baza aeriana cu prezenta SUA si NATO – Politie Aeriana

Deveselu – Elemente al Scutului antiracheta al NATO

Bucuresti – Comandamentul Diviziei Multinationale Sud Est si Unitatea pentru Integrarea Fortelor NATO – NFIU

Fetesti – Baza aeriana cu prezenta SUA si NATO pentru Politie Aeriana NATO

Mihail Kogalniceanu – Baza aeriana cu prezenta SUA, Franta si alte state NATO. Politie Aeriana NATO

#NATO, #Romania

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News