Halep, suspendată 4 ani. Ilie Năstase: Dacă era americancă nu îi dădea nimeni pedeapsa asta

Fostul mare tenisman Ilie Năstase a declarat, marţi, pentru Agerpres, că în cazul în care Simona Halep ar fi fost americancă şi nu româncă nu ar fi primit niciodată o suspendare de patur ani pentru doping şi a catalogat sancţiunea drept 'îngrozitoare'.

'E îngrozitoare decizia, eu nu am mai auzit de sancţiune de patru ani. Şi sunt în tenis de 100 de ani. Am auzit de situaţii asemănătoare, dar cu sancţiuni de un an. Şarapova a fost în aceeaşi situaţie cu Halep şi totul s-a judecat în trei zile şi a primit un an suspendare. Dacă Halep era americancă nu îi dădea nimeni patru ani de suspendare. Nu exista aşa ceva', a afirmat Năstase.

'E incorect, total incorect. Şi urât să ţii un jucător un an aşa degeaba. În primul rând pentru că ea nejucând a pierdut nişte bani. Nu contează, are ea bani... dar să o privezi de muncă. Să nu o laşi să muncească, să-şi câştige traiul... nu se poate. Spune-i ceva, că judeci în două săptămâni, în cinci... dar să o ţii aşa încordată un an şi ceva şi după aia să-i dai patru ani mi se pare foarte urât. Să-i dai patru ani cum nu ai mai dat nimănui. Dacă era ea americancă nici nu se auzea de cazul ăsta de doping. Asta e situaţia la nivel internaţional, dacă eşti american, australian sau chiar şi rus... eşti tratat altfel', a menţionat Ilie Năstase pentru Agerpres.

Întrebat dacă Halep va mai putea reveni în tenis după ce se încheie suspendarea în cazul în care aceasta rămâne definitivă, fostul tenisman a răspuns:

'Nu e definitivă sancţiunea... şi chiar dacă ar fi, ea poată să joace tenis şi peste câţiva ani. Dar nu ştiu dacă mai are ea chef după ce a stat un an. Ea trebuie să ştie, eu nu-mi dau seama'.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, a anunţat, marţi, Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA).

ITIA a precizat că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Prima încălcare a regulamentului în cazul Simonei Halep (31 ani), dublă campioană de Mare Şlem (Roland Garros 2018, Wimbledon 2019), este legată de identificarea substanţei interzise roxadustat la US Open în 2022, în urma unui test antidoping în timpul competiţiei, iar a doua este legată de neregularităţile fin paşaportul său biologic (ABP).

Halep fusese suspendată provizoriu în octombrie 2022, iar perioada sa de ineligibilitate este luată în considerare din 7 octombrie 2022 până pe 6 octombrie 2026. Jucătoarea poate face apel la această decizie.

