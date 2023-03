Hagi susține că nu le sunt recunoscute meritele jucătorilor săi: "Am cel mai bun portar și cei mai buni închizători! Probabil trebuie să ne mutăm"

"Jucătorii au făcut un meci extraordinar. Cred că și noi am ales tactica care trebuia. S-a văzut că în a doua repriză am cedat puțin și n-am mai făcut acea presiune din prima repriză, care a fost extraordinară. În prima repriză, totul a ieșit la nivel foarte mare și nu i-am dat nicio șansă lui Sepsi. N-am fost noi în repriza secundă. Am cedat anumiți metri de teren. Când adversarului îi dai timp să gândească, devine foarte bun, mai ales că Sepsi joacă un fotbal foarte bun, combinativ, schimb de locuri, o mișcare foarte bună în teren. Trebuia să-i punem în criză de spațiu și timp. Mazilu e pe drumul bun. E un băiat foarte serios, foarte talentat. Ușor, ușor se adaptează la ritmul și intensitatea primei ligi. El iese în evidență pentru că marchează, îi place golul, are dribling, are pătrundere, vede poarta, finalizează. Denis Alibec a jucat. S-a luptat acolo cu Louis Munteanu. Eu zic că au făcut presiune adversarului acolo sus, am fost mulțumit. De abia a debutat Mazilu. Ușor, ușor trebuie să vină toate: puterea, rezistența. Ele într-o formă bună, dar jucăm la trei zile și ținem cont de toate detaliile astea. Îi părea rău lui Kiki în vestiar că nu s-a validat golul, dar a făcut un meci bun. El e în revenire de formă. A avut o perioadă în care a scăzut, dar acum revine. Mă bucur că avem alternative. Dacă nu e el, e Borza. El poate juca și partea dreaptă. Avem un lot foarte bun”, a declarat Gheorghe Hagi.

„Ne plac jucătorii polivalenți, care știu să atace, să se apere și bine. Avem o echipă cu mult talent în fiecare compartiment. Și în poartă avem un portar extraordinar, cu calități foarte bine, care ne ajută. De patru meciuri nu am luat gol și se vorbește foarte puțin despre el (n.r - Marian Aioani). Am văzut că s-au făcut statistici cu portarii cei mai buni, dar eu cred că e cel mai bun. Cine a făcut-o (n.r - premiile AFAN)? Nu e o mâhnire. La noi rămân faptele. Sunt jucători buni peste tot, dar cred eu că și noi suntem buni. Merităm pe fapte să fim acolo și să se vorbească mult mai mult despre jucători, cu toate că suntem o echipă de provincie. Probabil trebuie să ne mutăm în București. CFR-ul a jucat în cupele europene, face ceva extraordinar, dar și Dan e nemulțumit de anumite lucruri. Noi ne vedem de drumul nostru. Eu cred că ele trebuie să vorbească și în continuare vor vorbi 100% faptele. Singura performanță din ultimii ani a fost U21, când am avut 11 jucători. Toate echipele din prima ligă au jucătorii noștri. Ianis, cel mai bun tânăr jucător de la Rangers, când n-au avut nicio înfrângere în sezon. Răzvan Marin face bine, sunt mulți. Drăguș, la fel. Sunt tineri, o să-i vedeți, sunt pe piață. Farul e o fabrică care construiește jucători, îi propune și se duc la nivelul următor. După aceea, nu mai răspundem noi. Nu suntem noi de vină că unul nu dă randament în altă parte. Băluță a avut ghinion enorm să stea doi ani accidentat și să nu poate să joace. Noi îl ajutăm să-l aducem unde trebuie. La el nu se pune problema dacă cel mai bun. Cred că e cel mai bun din România de departe. Cred că am cei mai buni închizători din România, pe Artean, pe Nedelcu și Băluță. Cei mai buni din România! Îi laud și eu dacă toată lumea laudă”, a continuat managerul tehnic al clubului Farul Constanța.

„La titlu va fi o luptă frumoasă. Ne-am băgat și noi pe acolo, că nu ne băgase nimeni. Credem și suntem acolo, n-avem cum să nu spunem. E în mintea noastră și se vede, chiar dacă cu CFR am luat o lecție acasă", a încheiat Hagi, la conferința de presă.

