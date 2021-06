Haddaway, artistul care a făcut furori cu piesa „What is Love”, se iubește cu o româncă

Haddaway, artistul care în anii '90 făcea furori cu melodia „What is Love”, a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru Spectacola și DC News, că trăiește o poveste de dragoste cu o româncă.

Haddaway se află în România zilele acestea, pentru a promova Festivalul Forever Hit, care va avea loc în luna septembrie, la București. Artistul anilor '90 va concerta pe Arena Națională alături de alte nume grele din industria muzicală.

Recent, artistul internațional a fost invitat în emisiunea „Interviurile Spectacola și DC News”, realizată de Georgiana Ioniță, unde a dezvăluit că petrece foarte mult timp în România. Pe lângă faptul că este îndrăgostit iremediabil de natura și de oamenii din țara noastră, starul mai are un motiv pentru care ne vizitează atât de des: femeia cu care se iubește de 4 ani de zile este româncă.

Fragment din interviul acordat de Haddaway pentru Spectacola și DC News

Georgiana Ioniță: Care este lucrul care îți place cel mai mult în România sau lucrul care te-a făcut să revii de atâtea ori?

Haddaway: Femeile frumoase. OK, m-ai prins. M-ai prins. OK, domnilor, înțelegem cu toții. Nu mai spun nimic. De fapt, am o frumoasă, frumoasă, frumoasă iubită româncă, de 4 ani.

Georgiana Ioniță: Deci acesta este unul dintre motivele pentru care ești aici.

Haddaway: Da. Părinții ei sunt minunați și ne înțelegem foarte bine. Este, de asemenea, o profesionistă. Facem multe afaceri împreună și avem o viață privată foarte, foarte stabilă. Deci e bine.

Cine este femeia care i-a furat inima artistului internașional dar și alte detalii neștiute din viața lui Haddaway, aflați joi, 10 iunie, de la ora 19:00, din emisiunea care va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola, DC News și DC News TV.

Despre Haddaway

Haddaway, pe numele său complet Nestor Alexander Haddaway, a devenit celebru în 1993, când piesa lui „What is Love” a ajuns pe locul 1 în 14 tări.

Vezi mai multe pe spectacola.ro.