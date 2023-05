Guvernul Ciucă: Singurul ministru care și-a trecut în CV că știe patru limbi străine, plus limba maternă

Conform CV-urilor publicate pe site-ul Guvernului României, un singur ministru și-a trecut că știe patru limbi străine. Este vorba despre Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului.

El a scris că știe limbile română, engleză, italiană și spaniolă, chiar dacă la aceste două din urmă spune că nu se prea pricepe, în sensul că pentru limba italiană are nivel de înțelegere B1. Acest lucru înseamnă că persoana care cunoaște o limbă străină la nivelul B1 se exprimă coerent într-o manieră simplă pentru a descrie evenimente și experiențe, visele, speranțele și obiectivele sale. Își poate argumenta și explica pe scurt opiniile și planurile. Poate povesti pe scurt întâmplări sau să relateze intriga unei cărți, a unui film; înțelege ideea principală din majoritatea programelor radio sau TV pe teme de acutalitate sau de interes personal ori profesional, dacă acestea sunt redate într-o formă clară și relativ lentă.

Cât despre spaniolă, Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului, spune că o știe la nivel de A2. Persoana care cunoaște o limbă străină la nivelul A2 poate comunica în situații simple și uzuale care presupun un schimb de informații simplu și direct pe teme și despre activități familiare. Poate participa la discuții scurte chiar dacă, de obicei, nu înțelege suficient pentru a întreține o conversație. Utilizează o serie de expresii și fraze simple pentru a se descrie pe sine sau familia, cunoscuții, condițiile de viață, studiile, activitatea profesională actuală sau recentă.

Cel mai bine spune că știe limba română, adică la nivel C2, adică nivelul maxim de înțelegere. Cine știe o limbă la nivel C2 este un vorbitor de cel mai înalt grad. Acesta poate exprima spontan, foarte fluent, nuanţe fine, înţelege tot ceea ce citeşte sau aude şi poate susţine o prezentare coerentă.

Engleza spune că o știe la nivel C1, adică destul de bine pentru un vorbitor. Se poate exprima fluent şi spontan, poate produce texte clare, poate comunica în scopuri diverse: sociale, academice, profesionale.

Desigur, ministrul a spus că știe și limba maternă - maghiară.

VEZI AICI CV: https://media.dcnews.ro/other/202305/cv_eduard_novak_18272900.pdf

Cozmin Gușă a spus că este dezamăgit de Petre Daea, ministrul Agriculturii.

„Mi-a fost foarte simpatic Petre Daea până când l-am văzut cu toată familia angajată la Ministerul Agriculturii. Nu merge așa... Foarte urât!”, a zis Cozmin Gușă.

Bogdan Chirieac a mai zis că, dincolo de acest aspect, un ministru ar trebuie să știe măcar o limbă străină. De asemenea, ca ministru trebuie să ai conexiuni cu Bruxelles.

„Omul nu știe nicio limbă străină. Nu este nici pe linie cu Bruxelles. Un ministru din România, Polonia, Ungaria, Franța are jumătate de normă la Bruxelles. Deci trebuie să vorbești cu cei de la Bruxelles, să-i convingi, să faci, să vii, să iei bani și să-i aduci în țară, să faci programe. Asta este treaba ta. Omul nu are nicio legătură cu această chestiune. Nu contestă nimeni că știe cum este cu grâul, și porumbul, și orzul, și cu oaia. Este un inginer agronom foarte bun, dar nu are treabă cu ministerul!”, a spus Bogdan Chirieac la „Deferiți mass-media”.

„Și-a angajat familia la Ministerul Agriculturii, pe banii statului... Nu merge așa. Este o mare rușine. A îmbătrânit foarte urât, îmi pare rău că trebuie să spun asta”, a adăugat Cozmin Gușă la DC News și DC News TV.

