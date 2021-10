"În primul rând cred că oamenii de stânga ar trebui să se bucure că au scăpat de USR. Altfel, poate ţi-ar fi plăcut un Vlad Voiculescu la Sănătate, o doamnă Prună la Justiţie... Între Covid şi o banală răceală, eu cred că o banală răceală e de dorit. Deci acesta este un pas înainte.

PSD-ul a mai făcut jocul acesta în 2016, cu mare succes. De ce să vină cum cu 4, 5, 10 miniştri în Guvern, ca să deconteze dezastrul lăsat de guvernările de dreapta?

Criza sanitară nu o va rezolva niciun ministru. Am văzut ieri propunerile lui Victor Costache, o listă de deziderate, vedem ce fac astăzi, iar criza sanitară se va rezolva prin mortalitatea de turmă. Vor muri cei care au de murit şi se va rezolva, va intra în platou după care va scădea curba deceselor. Nu au ce să facă. Mai duc 50 de bolnavi în Polonia, mai duc 20 în Franţa, spitalele noastre sunt pline, şi cu asta basta.

Nu s-au vaccinat 70% dintre români, nu va fi rezolvată criza sanitară de către autorităţi, ci de către biologie.

Criza energetică o să o mai amâne, plus că s-ar putea să fie şi exagerată. S-a anunţat că vor creşte de şapte ori tarifele, iar dacă cresc cu 30% lumea va spune ca în celebrul banc: ‚vai ce mult spaţiu am în casă după ce am dat afară gâsca’.

Deci mare lucru cu PSD-ul nu se poate face în aceste două domenii. N-or să construiască centrale nucleare în iarna asta. De aia cred că PSD face foarte bine. A mai făcut jocul acesta, a luat 45% în 2016, are un electorat sudat, disciplinat. Dacă rezistă la presiunea psihologică, are mari şanse să facă singur Guvernul la anticipate sau la termen", a explicat, la emisiunea "Deferiţi mass-media", Val Vâlcu.

Ciolacu: Am luat decizia în cadrul Biroului Permanent Naţional să ne vedem cu prim-ministrul desemnat

PSD a decis, în cadrul Biroului Permanent Naţional, să aibă o întâlnire cu prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, preşedintele partidului, Marcel Ciolacu.



"Am luat o decizie în cadrul Biroului Permanent Naţional să ne vedem cu prim-ministrul desemnat. E şi normal să ne vedem cu premierul desemnat, e un moment destul de dificil prin care trece România", a afirmat Ciolacu, la sediul central al PSD.



El a adăugat că premierul desemnat a solicitat această discuţie, iar întâlnirea va avea loc la sediul PSD.



Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit joi pentru a lua o decizie în contextul desemnării de către preşedintele Klaus Iohannis a lui Nicolae Ciucă drept candidat la funcţia de prim-ministru.