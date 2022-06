”Gurul” din Apuseni, halucinant: Am mii de copii, vreo șapte - opt mii

"Centrul a început în 1997 şi de atunci am muncit până acum să facem această comunitate. Mă bucur că există centrul şi comunitatea care nu vor fi părăsite şi distruse cum vor alții. Este foarte greu să construiești o comunitate când lucrezi cu oamenii. Nu poţi să îi mulțumești pe toţi. Fiecare vine din societate cu planurile lui. Noi avem o disciplină care trebuie respectată, dacă nu, te retragi şi îţi vezi de viaţa ta", a spus ”gurul” din Apuseni, la Antena 3.

Întrebat de unde are bani să susțină acest centru, bărbatul a răspuns senin: "Din căciulă!".

Referitor la acuzaţiile care i se aduc, Vasile Ardelean Fărcaș a declarat: "Eu nu am obligat pe nimeni niciodată să lucreze ce vreau eu pentru că organizarea se face de toţi cei din comunitate. Am fost acuzat pe nedrept. Nu am violat pe nimeni niciodată. Dar când vrei să te răzbuni pe cineva, nu mai judeci ceea ce faci. Dacă eu, ca bărbat, am respect faţă de femei, le respect din toate punctele de vedere, femeia îşi dă seama că e iubită şi respectată.

"Am mii de copii, am depășit cifra de 500 în Turcia"

Am copii cu mai multe femei cu acceptul lor. Știu că nu e normal creștinește. E imoral, dar legal, nu am făcut nimic ilegal. Sunt copiii mei după numele meu. Eu am donat spermă în mai multe locuri în lume. Am mii de copii, am depășit cifra de 500 în Turcia. Am donat patru butoiașe, pot să fie cam șapte-opt mii de copii. (...) În România îi am pe cei pe care îi am acasă. Nu mai știu câți sunt. Trebuie să-i număr. Cred că vreo 7-8 copii".

Referitor la perioada în care a fost reţinut, Gurul din Apuseni a mai spus: "Am găsit oameni minunați la izolator, pentru că nu pot să îi spun închisoare, unde mă bucur că am ajuns. Am trecut printr-o experiență prin care trebuia să trec să văd ce influențe negative mai pot să fie asupra mea. În ultimii 12 ani asupra mea se lucrează cu lucruri, cu unde electromagnetice pentru a-mi distruge creierul şi mintea.

Eu nu mă tem pentru că am ajuns să-l iubesc pe Dumnezeu. Am învins moartea. Nu e o putere e o stăpânire de sine, să poţi să-ți observi reparația în momentul acela când corpul se blochează şi creierul emite undele electromagnetice care formează din nou circuit energetic în corp. Dacă nu ești fricos, dacă ai partea aia a iubirii, revii înapoi, nu-ți trebuie nici o magie", a și-a continuat afirmațiile ”Adi de la Brad” la ”Sinteza zilei”.

Ce acuzații i se aduc

Reamintim că poliţiştii au stabilit că autoproclamatul lider spiritual al comunităţii, un bărbat în vârstă de 59 de ani, a pus bazele unei comunități în care locuiesc diferite persoane, sub pretextul că slujesc "emancipării spirituale". Bărbatul este bănuit că ar fi comis, în mod repetat, fapte de hărțuire sexuală și de viol. Totodată, acesta ar fi împiedicat accesul la învățământul general obligatoriu al minorilor care trăiesc în cadrul comunității, aceștia nefiind înscriși la nici una dintre unitățile de învățământ ale statului roman.

Polițiștii, jandarmii și luptătorii Serviciului Acţiuni Speciale au făcut 14 percheziții, ocazie cu care au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, mai multe mijloace materiale de probă. Perchezițiile domiciliare au fost efectuate în prezența reprezentanţilor DGASPC Hunedoara, care au evaluat situația celor 23 minori prezenți, la fața locului fiind prezente și două echipaje medicale, având în vedere faptul că în cadrul acestei comunități se aflau și femei însărcinate.

