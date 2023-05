Guardiola s-a decis - rămâne la City, în ciuda celor 115 acuzaţii de nereguli financiare la adresa campioanei Angliei

Voi rămâne. Sezonul viitor voi fi aici deşi sunt 115 acuzaţii contra noastră. Aş vrea să stau aici şi anul viitor, a declarat Guardiola, care are contract cu cetăţenii până în 2025.



Ceea ce mi-aş dori este ca Premier League sau judecătorii să ia o decizie cât mai repede posibil. Poate că am făcut ceva greşit şi toată lumea va şti sau poate ceea ce se întâmplă este că suntem ceea ce credem că suntem şi ceea ce am făcut în ultimii ani a fost lucrul corect, atunci oamenii vor înceta să se gândească la noi aşa. Mi-ar plăcea să văd că se întâmplă mâine, a adăugat tehnicianul catalan.



Guardiola îşi doreşte să antreneze în Anglia, pentru că în Premier League atmosfera este mai relaxată comparativ cu Spania sau Italia.



Cerinţele de aici sunt foarte ridicate, dar ambianţa din afara terenului este mai comodă. Întrebaţi-i pe Carlo (Ancelotti) sau Julen Lopetegui, care au venit din Spania, sau pe De Zerbi, care vine din Italia. Nu spun că este e mai bine sau mai rău, dar acolo este zgomotul ... Aici dacă câştigi un meci eşti un antrenor bun, dacă pierzi un meci eşti un antrenor slab, dar apoi mergi acasă şi pregăteşti următorul meci. Este mai comod. Trăim mai bine, a adăugat Guardiola, potrivit Agerpres.

Manchester City a sărbătorit titlul de campioană a Angliei cu o victorie

Manchester City a sărbătorit câştigarea celui de-al nouălea său titlu de campioană a Angliei cu o victorie la limită pe teren propriu în faţa formaţiei Chelsea Londra (1-0), duminică, într-o partidă contând pentru etapa a 37-a (penultima) din Premier League.



Unicul gol al întâlnirii de pe Etihad Stadium a fost marcat de atacantul argentinian Julian Alvarez, în minutul 12.



Antrenorul "cetăţenilor", Pep Guardiola, nu a inclus în primul unsprezece mai mulţi dintre jucătorii săi de bază, în frunte cu atacantul Erling Haaland şi mijlocaşul Kevin de Bruyne, care au intrat în joc în cursul reprizei secunde.



Într-un alt joc programat duminică, Brighton s-a impus pe propria arenă, cu 3-1, în faţa "lanternei roşii" Southampton, asigurându-şi calificarea în cupele europene pentru prima oară în istoria sa.

