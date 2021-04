Guardiola (Manchester City): E mai bine să câştigi decât să faci un egal

Belgianul Kevin De Bruyne (19) a deschis scorul pentru Manchester City, Borussia a egalat prin Marco Reus (84), dar gazdele au reuşit victoria în ultimul minut regulamentar, prin golul lui Phil Foden (90).



E mai bine să câştigi decât să faci un egal, evident, dar este un 2-1 şi aşa este Liga Campionilor. Acolo vom merge să câştigăm. În prima repriză am jucat inteligent, am avut posesia balonului, evoluţia a crescut după pauză. Am avut ocazii clare să marcăm al doilea, al treilea gol, dar nu am făcut-o şi ei ne-au egalat. Dortmund e o echipă puternică, de calitate. Din acest motiv a fost dificil să facem ce ne-am dorit, dar cu acest 2-1 avem o şansă bună săptămâna viitoare, a declarat tehnicianul catalan după meci.



Guardiola a adăugat că echipa sa a resimţit presiune din cauză că era obligată să câştige acest meci: Când vii după 26 de victorii în 27 meciuri şi ei nu sunt campioni în Bundesliga, presiunea e pe umerii tăi. Toată lumea a garantat pentru noi. Toată lumea a crezut că vom învinge. Avem un angajament şi o dorinţă incredibilă de a merge mai departe. Le-am cerut jucătorilor să obţină victoria. Am reuşit şi acum nu vom merge la Dortmund să ne apărăm. Ne vom regla pressing-ul, ne vom ajusta planul de joc şi după 90 de minute sper să ajungem în semifinale, citează Agerpres.