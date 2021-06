GSP Power, fără licitație în PNRR. Florin Cîțu: Sunt tehnologii inovatoare

Sunt proiecte și sunt niște tehnologii inovatoare, iar Comisia Europeană le-a văzut și nu a menționat nimic, spune Florin Cîțu despre selectarea, fără licitație, a firmei GSP Power în PNRR. El i-a cerut ministrului Energiei, Virgil Popescu, să prezinte public situația, transmite Mediafax.

„Sunt proiecte și sunt niște tehnologii inovatoare. L-am rugat pe ministrul Energiei (Virgil Popescu - n.r.) să vină public și să prezinte exact despre ce este vorba, ca să nu mai avem dubii”, s pus Florin Cîțu.

El susține că a discutat PNRR cu oficialii Comisiei Europene și că nu ar fi necesar un aviz special pentru aceste proiecte.

„Comisia (Europeană - n.r.) a văzut aceste proiecte. Din ceea ce știu eu, nu a fost o discuție despre a avea un aviz special pentru aceste proiecte. (...) Am discutat cu Comisia cam toate capitolele și dacă erau o problemă de întârziere cu un anumit articol... De exemplu noi am avut un alt proiect, iar Comisia a spus că nu va putea să fie niciodată aprobat și am scos și am pus altceva. Deci dacă exista o problemă, ar fi fost menționat.”,a adăugat Cîțu.

Ghinea: Nu știu, chiar nu știu

Florin Cîțu nu este prima persoană care spune că nu știe nimic și încearcă să arunce pisica spre Ministerul Energiei. Și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spunea miercuri că nu știe de ce a fost selectată, fără licitație, firma GSP Power pentru a beneficia de sute de milioane de euro din fondurile PNRR. Asta deși anterior Ghinea se lăudase că s-a ocupat îndeaproape de tot ce înseamnă documentul PNRR trimis la Bruxelles.

„Am semnalat faptul că această intervenție va trebui notificată la Comisia Europeană ca atare. În procesul de notificare și de răspuns la notificare colegii de la Ministerul Energiei vor trebui să explice tehnic, dacă e cazul, dacă acea companie poate să facă acea intervenție. Dacă această companie nu poate să justifice de ce doar ea poate să facă - nu știu, chiar nu știu - poate să fie un concept tehnic dezvoltat doar de ei, dar dacă nu se justifică această unicitate a companiei, atunci vom schimba acest concept și vom veni cu o competiție deschisă”, a spus Ghinea.

PSD a cerut Guvernului să facă publice urgent criteriile care au permis ca doar o singură firmă particulară – GSP Power, „implicată puternic în susținerea candidaturii și alegerea actualului primar PNL de la Constanța, Vergil Chițac”, să fie beneficiara a sute de milioane de euro din fondurile PNRR.

