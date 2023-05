Grevă. Ministerul Educației, anunț privind bacalaureat 2023

Directorii unităților de învățământ care pot asigura resursa umană necesară acestui tip de activitate vor comunica părinților și elevilor toate aspectele necesare pentru realizarea înscrierii.

Ministerul Educației continuă să comunice permanent cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București pentru evitarea situațiilor care ar putea crea sincope în desfășurarea activităților care vizează atât elevii, cât și cadrele didactice, cu respectarea cadrului legal impus de contextul protestului personalului din învățământul preuniversitar.

Nicolae Ciucă, premierul României, a transmis un mesaj către Consiliul Național al Elevilor.

„Dragi elevi,



Coaliția legislativă și guvernamentală, Guvernul României și toate instituțiile cu atribuții în domeniul salarizării și al educației înțeleg importanța procesului educațional, pentru susținerea și finanțarea căruia continuăm să mărim resursele financiare necesare.



Ca Prim-ministru, așa cum am avut ocazia să vă transmit în cadrul întâlnirii cu reprezentanții părinților și elevilor, am angajat încă de la preluarea mandatului dialogul cu liderii sindicali din educație, cu ajutorul cărora am reușit, în ultimul an și jumătate, să facem progrese importante atât în majorarea veniturilor dascălilor, precum și în creșterea finanțărilor necesare Educației.



Cele 8 miliarde de lei adăugați la bugetele sistemului de învățământ și cele 3,6 miliarde de euro - fonduri din PNRR pentru modernizarea și reconstruirea infrastructurii școlare generează deja schimbări semnificative în bine. Am deplină încredere că toate aceste investiții se vor regăsi în creșterea calității actului de învățământ.



Momentul ales de liderii sindicatelor din învățământ și declanșarea grevei ne determină, la nivelul Executivului și al coaliției legislative și guvernamentale, să împărtășim preocupările voastre, ale elevilor, dar și ale părinților, privind acest blocaj. Cei mai afectați sunt, în acest moment, elevii din clasa a VIII-a și cei care se pregătesc pentru Bacalaureat, al căror viitor depinde și de un calendar predictibil al examenelor planificate în următoarea perioadă”. Vedeți continuarea aici - https://www.dcnews.ro/ciuca-scrisoare-catre-elevi-in-plina-greva-si-proteste-ale-profesorilor_917770.html

