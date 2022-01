Greșeli de clasa întâi în DOOM-3, dicționar care costă 130 lei. Analiză: Ce cuprinde Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a treia

Volumul, având ca autori pe Ioana Vintilă-Rădulescu şi Cristina Aranghelovici, de la Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti" al Academiei Române, girată de un amplu grup de cercetători ai institutului, este o ediţie nouă, integral verificată şi substanţial îmbogăţită, a DOOM-2 (2005), totalizând aproximativ 64.500 de cuvinte, dintre care în jur de 3.500 sunt nou introduse.

Te-ai aștepta ca un dicționar care costă între 100 și 130 lei, prețul variază în funcție de site-ul de unde cumperi, să nu aibă nicio greșeală, mai ales că vorbim despre o carte despre limba română, nu despre ingineria materialelor.

DOOM-3 are greșeli de literă chiar în cuprins

Niciun mare cercetător care a lucrat la carte nu a avut curiozitatea să vadă dacă cuprinsul cărții este scris corect. Când scrii o astfel de carte, pretențiile sunt mari, mai ales că prețul este pe măsură. După cum puteți vedea în imaginea alăturată, la câteva cuvinte, în cuprins, a fost adăugat un „c” și a reieșit: „locuțiunilec”, în loc de „locuțiunile”, „cuvintec”, în loc de „cuvinte” sau „sintacticec”, în loc de „sintactice”, „verbalec”, în loc de „verbale”. Într-adevăr, este o greșeală minoră, dar nu când vorbim despre o carte despre limba română.

Eclere sau ecleruri

Formele de plural ale anumitor cuvinte au fost modificate, optându-se pentru formele cel mai des folosite de către români, de exemplu, nu mai mâncăm „ecleruri”, ci „eclere”, dat fiind că forma acceptată până acum dădea bătăi de cap multora. Pe aceeași logică, propun să introducem și „decât”, în loc de „doar”, „vroiam”, în loc de „voiam”, „miau”, în loc de „mi-au”, să punem și virgule între subiect și predicat, nu de alta, dar haideți să optăm pentru cel mai des folosite greșeli făcute de români și să le transformăm în „adevăruri lingvistice”, ca să nu mai aibă nimeni dureri de cap.

Dincolo de greșelile de clasa întâi dintr-un cuprins al unei cărți având ca autori mari cercetători, să trecem la o analiză mai serioasă, exclusiv DC News. Ce cuprinde DOOM-3

Prezentul DOOM cuprinde 62.000 de CUVINTE, dintre care peste 3600 de articole noi, marcate cu semnul +, față de DOOM-2, apărut în 2005. Această ediție este nouă, revizuită integral și adăugită substanțial față de aceea de acum 10 ani și jumătate. Destinat publicului larg, cu precădere școlar, în dicționar s-a ținut cont de interpretările din noile gramatici - GALR, GLRG și parțial din GBLR - „așa cum se predă acum în învățământul de cultură generală”.



Majoritatea cuvintelor incluse în DOOM-3 în plus față de DOOM-2 sunt NEOLOGISME sau TERMINOLOGII din cele mai diverse domenii (informatică, termeni medicali, cuvinte livrești etc.). Cele mai multe au fost impuse de etapa actuală, prin circulația largă, de ultimă oră, a unor cuvinte cum ar fi: a digitaliza, comorbiditate, a informatiza.



S-au adăugat CUVINTE STRĂINE, mai ales din limba engleză, care sunt utilizate deja în vorbirea curentă, chiar dacă au corespondent în limba română: fake news, take away, breaking news etc., la care nu există indicat sensul, care trebuie căutat în alte surse, pentru că DOOM nu este dicționar explicativ.



Unele cuvinte sau expresii, care depășesc limba standard actuală, au fost primite de la oameni, o serie de termeni fiind frecvente în vorbirea familiară și destul de folosite în spațiul public: +făloșenie (pop.), + găta (a ~) (reg.), +dus și întors (cu ~), +habarnist.



Am făcut o mică selecție a reducerii variantelor la dubletele lexicale existente în DOOM-3. Aceste cuvinte sunt semnalizate prin ! înaintea intrării lor în dicționar:



1) A rămas o singură variantă privind accentul la următoarele cuvinte: acatist, anost, axilă, colaps, dihor, intim, mijloc, penurie, vector, profesor, trafic, antic, butelie, regizor, satiră.



2) Variantă unică pentru forma cuvântului: apocalipsă, ghimbir, mănăstire, percheziție, sarsana, tăieței, muschetar.



3) Scrierea abrevierilor formate din litere mari numai fără puncte despărțitoare, ca NATO, ORL, dar se păstrează abrevierile cu puncte din limba latină: P.S., P.P.S.



Scrierea cu literă mare la toate componentele unor substantive proprii compuse: Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial (în DOOM-2 „al” era scris cu litere mici)



Scrierea cu cratimă a semnelor de punctuație: două-puncte; punct-și-virgulă; dacă e numeral se scrie fără cratimă: două puncte.



Fără nicio legătură cu nimic: domnia-voastră (cu cratimă înseamnă dumneavoastră) este pronume; Domnia Voastră (înv.) este locuțiune pronominală.



Pronunțarea modificată în serii ca: bestseller (er se pronunță ăr); pulover (er = ăr).



S-au introdus, totuși și dublete lexicale, cum este „greier/ greierul” și „greiere/ greierele”, cu pluralul comun „greieri/ greierii”; ansamblu/ ansambluri/ (tehn.) ansamble; astru, sm./ aștri; astru, s.n./astre.



Modificarea formei de plural:



- croasant/ croasante (în DOOM-2 era „croasanți”)



- ecler/ ecleruri (în DOOM-2 era „ecleruri”)



- croasant - croasanți (DOOM2) / croasante (DOOM3)



- ecler - ecleruri (DOOM2) / eclere (DOOM3)





La cuvintele de proveniență străină neadaptate grafiei românești, articolul hotărât enclitic se leagă astfel:



- la cuvintele terminate în „w” pronunțat „v”, „k” pronunțat „c”, și „y” pronunțat ca „i”, articolul hotărât enclitic se leagă (fără cratimă): basedowul/ basedowuri, drinkul/ drinkuri, bodyuri.



- la cuvintele a căror finală prezintă deosebiri între scriere și pronunțare (bleu/ bleu-ri), articolul hotărât enclitic se leagă cu cratimă în următoarele situații: cuvinte cu finala „w” pronunțată „(o)u” (show-uri); combinații străine de litere: chardonnay-ul/ chardonnay-uri, display-ul/ display-uri, flash-ul/ flash-uri, scotch-ul/ scotch-uri, speech-ul/ speech-uri.

