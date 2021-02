GOLDEN BUZZ, Românii au Talent, 22 februarie. Provocare URIAȘĂ pentru Andi Moisescu. "Drag român, ia-te de RĂSCOALĂ" / "IMN de țară"

Ion Mihail Ghintan are 20 de ani și o poveste de viață tristă.

Când a intrat pe scenă, tânărul a fost întrebat de Andi Moisescu cum i se spune acasă. De aici a pornit întreaga poveste a lui GIM.

"Nu-mi zic! Nu-mi zic, că nu-mi zic. Am crescut singur de mic, în casa de copii, la orfelinate. La 11 ani am fugit și sunt singur, sunt bine. Am stat în orfelinat până la vârsta de 12 ani, oficial. Apoi am plecat și am stat în stradă, pe frig... Mai munceam la negru, nu aveam buletin, în construcții, ajutam, muncit cu ziua, cum reușeai. M-a păzit Dumnezeu, nimeni altcineva!", a început GIM să povestească.

Provocare pentru Andi Moisescu

Andi Moisescu: Dacă ar fi să am eu puterea să-ți împlinesc visul tău, care ar fi ăla?

GIM: Să deschideți o casă de copii! Dacă nu eu... Dacă aveți puterea, deschideți! Eu vă ajut! Să fie cu totul altfel decât majoritatea. Indiferent că sunt case de stat sau case private, contează educatorii. Eu am numai 12 clase, 8 ani de muzică, și 4 de actorie.

La finalul momentului artistic care a umplut ochii de lacrimi ai tuturor, Florin Călinescu i-a spus, emoționat:

"Ai spus că tu n-ai avut bunici și că vrei să-ți întemeiezi o familie și copiii tăi să aibă bunici... Te deranjează dacă eu aș fi bunicul tău?! Crezi în povestea cu peștișorul de aur?".

"Cred în multe povești", a spus GIM.

"Bine, ia de aici atunci!", a continuat Florin Călinescu, apăsând butonul.

Gestul lui Florin Călinescu l-a emoționat pe GIM, care nu și-a putut stăpâni emoțiile. Pe ecran au început să apară o mulțime de mesaje ale telespectatorilor, iar într-unul dintre ele, cineva a scris despre piesa interpretată de tânăr: "IMN DE ȚARĂ!"

Are mari șanse să câștige!

"Are mari șanse să câștige Românii au talent!", i-a spus Andi Moisescu după numărul spectaculos.

"Bă, dacă vă merge prost, dacă sunteți vai și amar de voi, trageți de voi, fac pariu că într-o zi vă pune Dumnezeu mâna în cap", a spus GIM.