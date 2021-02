Un concurent l-a făcut KNOCKOUT pe Călinescu. FAZĂ TARE la Românii au Talent. Râzi cu LACRIMI

După ce în anul 2019 a câștigat premiul de originalitate al ediției și a plecat acasă cu 10.000 de euro, Marius Draguș a revenit la Românii au Talent număr de magie amestecat cu stand up comedy.

Magitot, după numele de scenă, a umplut platoul cu hohote de râs.

"Eu sunt Magitot și am venit să mă înscriu la Românii au Talent. Am mai fost acum doi ani și am luat premiul de originalitate și mi-a plăcut atât de mult că am vrut să revin", a spus Magitot la începutul momentului.

Magitot, glume de senzație

"Vreau să recomand întregii țări o carte, care pe mine m-a făcut să plâng la fiecare pagină. Este o carte care mi-a schimbat viața într-un mod radical. E vorba de matematica de clasa a șasea.

Am un tricou verde. Andra, am purtat tricoul ăsta când am dat concurs la Teatrul Mic, concurs la care maestrul Florin Călinescu m-a picat cu brio. Se pare că lacrimile nu s-au uscat, dar datorită orelor de terapie am trecut peste. Lăsați maestre, mi-ar fi plăcut să lucrez sub bagheta dvs. Am adus și niște șireturi să ne tragem de ele, dar poate cu altă ocazie.

Pentru a mia oară am reușit să fac din rahat bici și vă promit că dacă mă calific în semifinale voi face rahatul praf!".

"M-au surprins glumele tale"

"Eu te urmăresc peste tot, am un program special, nu îl divulg încă, am o aplicație inventată de mine pe telefon și cam știu ce ai făcut, Am văzut Statuia Libertății prin tine de mai multe ori, dar sentimentul de libertate rămâne", a spus Florin Călinescu.

"E pentru prima oară când te văd și mi s-a părut numărul tău mai mult un număr de stand up comedy decât un număr de magie", a spus și Alexandra Dinu.

"Eu nu am stat să analizez dacă e magie, dacă e stand up. Eu am râs foarte tare, m-au surprins glumele tale, îmi place ceea ce faci, așa că dă-i bătaie să te cunoască cât mai multă lume și să faci cât mai multe show-uri", a spus și Smiley.