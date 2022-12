Giovanni Becali a stat o noapte într-o închisoare din America de Sud: Puşcăriile la noi sunt bune...

Acesta a făcut declaraţiile în emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", moderată de Ovidiu Ioaniţoaia, la GSP Live.

"Ovidiu, pușcăria n-a fost o tragedie. Pușcăriile la noi sunt bune, duceți-vă în America de Sud! Eu am stat o noapte acolo! Am făcut pușcărie o noapte la Bogota, în Columbia. Eram pe aeroport în întârziere, ne întorceam la Frankfurt. Mie mi-a lăsat soția trusa ei de machiaj. Eu nu știam cum se desface. La control, au desfăcut-o ei, m-au văzut mai nervos și-au băgat diverse chestii în toate cremele să le verifice. Soția cu fata trecuseră deja. Au închis trusa, am plecat. Când mă duc în sală, toată lumea era deja îmbarcată! Eu m-am dus după avion să mă sui. Prea târziu. Fata și nevasta mă așteptau într-o cameră.

Soția mea, columbiană, e fată de pilot, căzut cu 195 de pasageri la Madrid... Când spuneai de fata lui Tulio Hernandez știau toți cine e. În fine, am sunat-o pe soacră-mea, am anunțat-o că am pierdut avionul. Când ies din camera aia, îl văd p-ăla care mi-a controlat cremele. Și îi spun: „Hijo de puta!”. Și-a început o bătaie... Șapte frați pentru șapte surori. Bătaie, bătaie!

Ei cu picioarele, eu cu ce puteam. Nevastă-mea țipa cu aia mică. M-au luat și m-au băgat o noapte la pușcărie. Dimineață a venit cumnatul meu, fratele soției. M-a chemat comandantul: „De ce n-ai zis, mă, că ești ginerele lui Tulio Hernandez?”. „Păi, am mai avut timp să zic ceva...?”. O noapte am stat în arest, la Bogota.

Dacă eram neatent și dormeam, rămâneam fără ceas, fără absolut tot. Erau câte 2-3 în pat, dormeau și pe lat! Și asta era înainte de a intra la pușcărie, probabil acolo era mult mai rău", a povestit acesta.

Giovanni Becali a fost primul impresar din fotbalul românesc. În 2006, acesta a ocupat funcţia de preşedinte şi acţionar al clubului Dinamo.

În martie 2014, Ioan Becali a fost condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare în „Dosarul Transferurilor” pentru deturnare de fonduri, fals în acte și înșelăciune. A fost eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava la începutul lunii mai 2018, după ce a ispășit aproape 3 de închisoare.

