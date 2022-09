Gina Pistol: Cătălin Scărlătescu îmi e ca un frate mai mare, Sorin Bontea e un om extraordinar, iar Florin Dumitrescu, la fel

După primele zece ediții din noul sezon Chefi la cuțite prezentate de Irina Fodor, în ediția difuzată luni, 26 septembrie, de la ora 20:30 la Antena 1, Gina Pistol se alătură din nou celor trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Sezonul 10 al celebrei întreceri gastronomice are astfel o formulă unică de prezentare: este prima dată când show-ul are două prezentatoare, Irina Fodor preluând acest rol la debutul noului sezon, atunci când Gina Pistol a fost diagnosticată cu COVID-19. ”După ce m-am însănătoșit, am revenit pe platouri”, a povestit Gina, bucuroasă de revederea cu cei trei Chefi. Astfel, în ediția Chefi la cuțite care urmează luni la Antena 1, telespectatorii vor putea vedea întâlnirea ei cu jurații în sezonul aniversar.

”Chefi la cuțite înseamnă pentru mine o echipă minunată – și nu vorbim acum doar de cei trei Chefi, dar și de echipa care se află în spatele acestui proiect de suflet pentru mine. La început, eram toți nerăbdători să vedem reacția publicului – și iată că am ajuns la sezonul 10, ceea ce înseamnă că show-ul are un real succes. Cătălin Scărlătescu îmi este ca un frate mai mare, Sorin Bontea este un om extraordinar, iar Florin Dumitrescu, la fel – și de când am devenit mamă, s-a închegat și mai bine prietenia cu familia lui”, a declarat Gina Pistol.

”Cătălin, Sorin și Florin sunt extrem de implicați în ceea ce se întâmplă la Chefi la cuțite – tensiunea se simte din plin în platou. Tot ceea ce vedeți e pe bune! Dincolo de asta, pot spune că toți am crescut frumos odată cu acest proiect. Și mă bucur foarte mult că fac parte din el. Chefi la cuțite mi-a oferit ocazia să le arăt oamenilor cine sunt cu adevărat”, a mai spus Gina Pistol, care îi va surprinde pe Chefi în ediția de mâine și cu un joc de culise foarte amuzant.

Momentul emoționant al revederii Ginei cu jurații, dar și celelalte surprize ale întrecerii gastronomice telespectatorii le vor putea urmări în ediția Chefi la cuțite de luni, la Antena 1, de la 20:30.

Citește și...

„America Express - Drumul Aurului”, la Antena 1

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul online și mama ei, Mihaela, sunt concurenții „America Express - Drumul Aurului”.

Regulile sunt deja bine cunoscute: au la dispoziție un dolar pe zi, trebuie să își găsească singuri mâncare, cazare și transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort și să își depășească limitele fizice și psihice pentru a ajunge la amuleta supremă de 30.000 de euro, marele premiu de la finalul cursei.

Un element în plus al acestui sezon este apariția Jocker-ului, pentru care se va juca în primul episod al fiecărei etape. Câștigarea lui va aduce avantaje surpriză, care vor conta foarte mult în clasamentul final. Mutarea pe un alt continent vine cu schimbări majore de cultură și obiceiuri, pe care telespectatorii le vor descoperi odată cu cele 9 cupluri de vedete ce pleacă în această aventură.

Cel de-al cincilea sezon al show-ului va fi prezentat de Irina Fodor care, la fel ca până acum, va fi alături de concurenți pas cu pas, îi va coordona, le va oferi misiuni, dar și mult râvnitele imunități. Poveștile despre locurile spectaculoase în care se va desfășura toată această aventură vor fi aduse în continuare de Oase și Marius Damian.

