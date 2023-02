Gică Hagi, mesaj pentru turci după cutremurele de luni: Sunt alături de voi

Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai cunoscuţi români din Turcia după performanţele realizate ca jucător la Galatasaray, a transmis, luni, un mesaj de susţinere pe site de socializare către poporul turc, greu încercat după seismele de luni care au provocat câteva mii de decese.



"Toate gândurile mele merg către poporul turc, greu încercat în aceste momente. Sunt alături de voi!", a scris tehnicianul pe pagina personală de Facebook.



Gheorghe Hagi a activat timp de cinci ani, între 1996 şi 2001, la Galatasaray Istanbul, devenind un adevărat idol în Turcia după ce a câştigat 4 titluri, 2 Cupe, 2 Supercupe ale Turciei, precum şi Cupa UEFA.



Un alt fotbalist român foarte cunoscut în Turcia, Daniel Pancu, a postat un mesaj în limba engleză, "Rugă pentru Turcia", însoţit de o fotografie care înfăţişează o şosea distrusă complet de cutremur. În prezent antrenor al reprezentativei Under 20 a României, Daniel Pancu a câştigat ca jucător un titlu în Turcia cu Beşiktaş Istanbul.



Tot luni, clubul de handbal masculin CSU Suceava a transmis un mesaj de susţinere după ce fostul său jucător Cemal Kutahya a fost prins sub dărâmături împreună cu familia.



"Rugăciunile noastre se îndreaptă în aceste momente către Cemal Kutahya. Fostul jucător al echipei noastre a fost prins sub dărâmături împreună cu soţia şi copilul său în urma cutremurului care a avut loc în această dimineaţă în Turcia. În momentul de faţă cei trei sunt căutaţi de echipajele de salvare", se menţionează pe pagina oficială de Facebook a grupării CSU Suceava.



În vârstă de 32 de ani, Cemal Kutahya a făcut parte din lotul echipei CSU Suceava în sezonul 2021-2022. Ulterior, interul dreapta s-a întors în ţara natală, la Hatay SK, grupare care ocupă primul loc în Superliga din Turcia.



Luni dimineaţa devreme, un cutremur cu magnitudinea de 7,7 grade a zguduit provincia Kahramanmaras şi a afectat puternic şi alte zone - Gaziantep, Şanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay şi Kilis. Acesta a fost urmat de un cutremur cu magnitudinea de 7,6 grade la ora 13:24 (10:24 GMT), cu epicentrul tot în Kahramanmaras, districtul Elbistan.



Conform informaţiilor furnizate de autorităţile turce, au avut loc în total 105 replici, 2.824 de clădiri prăbuşindu-se după primul cutremur.



Cel puţin 1.121 de persoane au fost ucise şi 7.634 rănite în zece provincii după seismele puternice care au zguduit luni sudul Turciei, relatează agenţia de presă Anadolu, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News