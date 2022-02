Gică Hagi, aproape singur la conferinţa de presă după ce a bătut-o pe FCSB: E lipsă de respect...

"Am venit din respect pentru televiziune, pentru că așa sunt eu educat, dar îmi pare rău că aveți lipsă de educație, de respect și nu e nimeni la conferința de presă. Îmi pare rău, astea sunt cuvintele mele. Am vrut să vorbesc, sunt fericit că am am câștigat. Nici nu pot să am cuvinte. Aici s-a ajuns, am mai pățit-o la Botoșani și la Sepsi.

Am tăcut din gură, dar văd că trebuie să se întâmple așa ceva. Din păcate, e mulțimea, toată. Din păcate, e lipsă mare de respect, dar trebuie să mă obișnuiesc, trebuie să merg înainte. Doar vă transmit că suntem fericiți că am făcut un meci mare și am câștigat. Mulțumesc!", a declarat Gică Hagi, conform Digisport.ro.

Gigi Becali s-a supărat pe Toni Petrea şi Mihai Stoica pentru că nu au ascultat indicaţiile patronului. Acesta a răbufnit după meciul pierdut cu Farul Constanţa, scor 0-2.

"De ce pot să scap, scap, ce pot să curăț, curăț. O să vedeți! Ce facem? Ne batem joc de bani, suntem nebuni? Avem un singur jucător la ora asta, Tavi Popescu. Doar cu el nu poți câștiga campionatul. N-ai cum să câștigi campionatul cu un singur jucător! Nu l-a produs Academia pe Tavi Popescu, l-am cumpărat.

I-am rugat pe Petrea și pe MM. Le-am zis să bată Tavi Popescu loviturile libere din stânga. Eu am spus, eu am auzit! I-am zis lui Tănase să ia mingea și să i-o dea lui Tavi Popescu, dar ce să se bage el... că are 30.000 de euro pe lună, nu-l mai interesează.

Nu putem să plătim la academie 150.000 de euro pe lună cu 30 de antrenori. O să fie 10 antrenori. Facem o selecție de elită și la revedere! Ce, am înnebunit? Dădeam bani, dar dacă aveam rezultate. Restrângem bugetul, altfel ajung și eu ca Rapid, Dinamo. Acum trebuie să vedem, scap de cine pot”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

Florinel "Mbappe" Coman, făcut praf: Nu mai poate să joace

Unul dintre fotbaliştii pe care Gigi Becali spera să ia bani mulţi, Florinel Coman, a fost criticat dur după meciul cu Farul. Poreclit cândva "Mbappe" de patron, Coman a avut o evoluţie ştearsă cu echipa lui Hagi.

”Coman, săracul, el nu poate să mai joace fotbal. El nu știu ce trebuie să facă, dar nu poate să joace. Le-am și zis să nu mai bată Coman, 'nu mai bate tu, Florinele, că dai pasă la portar'. Dacă facem concurs de dat pase la portar, el dă. Nici eu dacă băteam, nu dădeam așa. Probabil nu-l mai țin picioarele", a declarat Gigi Becali.

