Gheorghiță (CNCAV) anunță o posibilă schimbare majoră dacă te-ai vaccinat cu AstraZeneca

Coordonatorul campaniei de vaccinare din România, dr. Valeriu Gheorghiţă, transmite că săptămâna viitoare va fi o luată o decizie privind posibilitatea unei scheme de vaccinare heterologe, care să combine vaccinuri diferite.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, Valeriu Gheorghiţă a invocat varianta unei scheme de vaccinare heterologe, care să combine vaccinul efectuat cu prima doză de la compania AstraZeneca şi a doua doză cu un vaccin pe bază de ARN mesager.

'Este o discuţie avansată pe care o avem în momentul de faţă şi este posibil ca săptămâna viitoare să luăm o decizie finală, în baza datelor ştiinţifice noi care au fost publicate şi în baza recomandărilor comisiilor de specialitate de epidemiologie şi de sănătate publică de la nivelul Ministerului Sănătăţii', a precizat coordonatorul campaniei de vaccinare, conform Agerpres.

Categoriile de persoane la care se poate lua în calcul varianta unei scheme de vaccinare heterologe

Ulterior, dr. Valeriu Gheorghiță a explicat că 'sunt identificate anumite categorii de persoane la care se poate lua în calcul administrarea unei doze de vaccin cu tehnologie diferită, fie de la Pfizer, fie de la Moderna. În general, persoane de pildă sub 60 de ani, de sex feminin - mai ales dacă utilizează contraceptive orale sau persoane care se află în primul an de la diagnosticul unei afecțiuni oncologice sau persoane care au antecedente tromboembolice, cu ciroză hepatică... Fundamentarea fiind legată de faptul că această schemă pare că are același nivel de imunogenitate.'

Președintele CNCAV a precizat că 'reactogenitatea, adică intensitatea reacțiilor adverse a celor comune, pare a fi ușoară spre medie, în cazul în care se combină vaccinuri ce folosesc tehnologie diferită.'

Agenția Europeană a Medicamentului a transmis că, la acest moment, nu se poate face o recomandare în acest sens, dar sunt deja cel puțin patru state la nivel UE care folosesc schema de vaccinare heterologă, a completat Gheorghiță, menționând că e vorba despre Germania, Spania, Franța și Italia.

'Nu este o schemă care va deveni obligatorie, ci dacă persoana optează să facă a doua doză cu un vaccin diferit. Avem cereri în acest sens. Sunt câteva zeci de persoane care ne-au transmis solicitări în acest sens, multe neîntemeiate medical. Adică, doar ca urmare a anxietății legate de posibilitatea de apariție a unor reacții averse de tip trombotic.', a subliniat Gheorghiță.

Angela Merkel a făcut rapelul cu Moderna, după ce, pe 16 aprilie, se vaccinase cu AstraZeneca

Potrivit Mediafax, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a făcut rapelul cu Moderna, după ce, pe 16 aprilie, se vaccinase cu AstraZeneca. Nu există deocamdată informații privitoare la motivul pentru care a fost ales un alt vaccin și nici de ce inocularea s-a efectuat la aproape două luni de la prima doză. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al Guvernului.

Potrivit publicației Blid, Merkel nu a acuzat reacții adverse după prima doză de vaccin, efectuată de o echipă mobilă la biroul său de cancelar. (Citește mai mult AICI.)

Gheorghiță, despre certificatul verde digital

Certificatul verde digital este un demers integrat, european, prin care România se racordează la mecanismul european, încât să putem facilita libera circulație a oamenilor între state, cu evitarea anumitor măsuri restrictive, spune Valeriu Gheorghiță.

„Azi este ziua în care se lansează descărcarea certificatului verde digital care e folosit la nivel european. Este un demers integrat, european, în care România se racordează la mecanismul european, încât să putem facilita libera circulație a oamenilor între state, cu evitarea anumitor măsuri restrictive, făcând dovada la trei informații - vaccinare, testare sau vindecare”, spune coordonatorul campaniei naționale de vaccinare împotriva Covid-19, col. dr. Valeriu Gheorghiță.

Certificatele COVID-19 pentru călătoriile în UE se pot descărca din portalul certificat-covid.gov.ro. Certificatul este gratuit, iar în cazul minorilor sub vârsta de 14 ani, este necesar acordul părinților.

Autoritățile afirmă că timpul de generare a certificatului poate fi de la câteva secunde, până la o oră, în funcție de numărul de solicitări. La intrarea în statele membre ale Uniunii Europene, verificarea certificatelor se realizează prin scanarea codului QR.