Gheorghe Ialomițianu, PMP: Guvernul are parghii pentru a tempera explozia prețurilor

"Furnizorii acestor produse vor gasi orice motiv de majorare a preturilor sustinand conjuncura internationala fara a justifica criterii economice. Mesajele unor ministrii ca stocurile sunt suficiente pentru ca populatia sa nu intre in panica nu rezolva problema evolutiei preturilor.

Grav este ca unii ministrii se contrazic. Pe de o parte acestia sustin ca preturile se stabilesc pe baza cererii si ofertei iar pe de alta parte invoca ca aceasta crestere are la baza evenimentele de pe plan international. Nu exista o piata care sa functioneze perfect nici in conditiile de normalitate dar mai ales in aceasta perioada.

Partidul Miscarea Populara solicita Guvernului Romaniei sa creeze un mecanism fiscal pentru a descuraja firmele care mareasca in mod nejustificat preturile, producand efecte devatatoare asupra populatiei si a productiei interne. Se poate institui un impozit suplimentar asupra firmelor care maresc preturile fara a avea o crestere a costurilor.

Acest impozit ar trebui sa fie folosit pentru a constitui un fond in vederea compensarii pierderilelor inregistrate de firmele si populatia din cauza acestor cresteri de preturi. Totodata Partidul Miscarea Populara solicita BNR sa nu se grabeasca sa majoreze dobanda de politica monetara deoarece aceasta masura nu are ca efect reducerea inflatiei ci cresterea costului creditelor.

Aceasta crestere se adauga la majorarea preturilor la energie electrica, gaze naturale si carburanti avand ca efect intrarea multor firme in faliment. Mai mult vor fi descurajate multe firme care au nevoie de credite chiar cu garantie guvernamentala", precizează Gheorghe Ialomițianu.

