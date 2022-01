Gheorghe Cârciu, numit secretar de stat de către PSD, a fost cercetat penal pentru "furt de curent electric"

Dosarul a fost, însă, închis în urmă cu doi ani, după ce procurorii au renunţat la urmărirea penală.

”Ei (EON n.r.) au făcut plângere, nu știu la cine, la procuror, n-am fost chemat niciodată, nicăieri și am primit o hârtie că s-a oprit, probabil nu aveau nici o probă, nu știu de ce.”, a declarat Gheorghe Cârciu pentru G4Media.

De ce s-a renunţat la urmărirea penală

”Procurorul de caz, analizând particularitățile prezentei cauze, prin prisma faptei și a autorului, a constatat că sunt incidente prevederile art. 318, alin 1 C.proc.pen. care prevede că, în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunța la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea acesteia. Inexistenţa interesului public se analizează în raport cu conținutul faptei, cu modul și mijloacele de săvârșire, cu scopul urmărit și împrejurările concrete de săvârșire, cu urmările produse sau care s-ar fi putut produce, eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului penal raportate la gravitatea faptei și a timpului scurs de la data săvârșirii acesteia, atitudinea procesuală a persoanei vătămate și eventuala existență a unei disproporții între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii”, a transmis Parchetul din Satu Mare conform sursei citate.

Cârciu spune că nu a fost audiat niciodată

”Eu nici nu știu, nu am fost invitat niciodată, nicăieri. E un apartament pe care îl dețin la Satu Mare și nici nu știu despre ce-i vorba și cum se-ntâmplă. Noi am plătit factura la gaz, curent așa cum se plătește și cam atât. La un moment dat, îmi trimit că ăla, contorul, nu merge cum trebuie și că n-o înregistrat cum trebuia și așa mai departe. (…) Și, într-adevăr, plângerea a fost făcută, dacă nu mă înșel, de EDF… EON Distribuție, așa. Numai că eu nu am văzut ceasul în viața mea. Am cumpărat apartamentul, nu știu câți ani sunt de atunci, nici nu știu unde-i ceasul și nu numai eu, ci nimeni din familia noastră. Ei (EON n.r.) au făcut plângere, nu știu la cine, la procuror, n-am fost chemat niciodată nicăieri și am primit o hârtie că s-a oprit, probabil nu aveau nici o probă, nu știu de ce. Probabil că au încercat, ei (EON) au cerut ceva bani în plus pentru treaba asta și noi am cerut explicații și n-aveau explicațiile și nu s-a mai plătit, nu știu. Suntem (acum n.r.) la zi cu plata energiei acolo.”, a spus secretarul de stat.

De la începutul anului, Gheorghe Cârciu este secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, strutură din Secretariatul General al Guvernului.

