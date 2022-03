Geoană: Aud o discuție despre ruși care tot revine. Vă spun un lucru care sper să închidă pentru totdeauna această conversație

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a fost invitat la B1 TV, la emisiunea „Bună, România“, undea a vorbit despre importanța NATO pe Flancul Estic și rolul de contracarare a acțiunilor Federației Ruse în regiune:

„România este o țară cu o relevanță strategică excepțională în NATO și este o ancoră în zona Mării Negre pentru noi. E un lucru care determină cota de piață a României să fie la nivelul cel mai înalt din istoria națiunii noastre. În al doilea rând, existau întrebări în mediul public, dar și în mentalul nostru colectiv, în amintirile noastre istorice, dacă nu cumva Occidentul va face, pe deasupra capului nostru, un angajament cu Rusia, să fim din nou vânduți la ruși. Mai țineți minte discuția asta? Era relativ recentă.

Un lucru care sper să închidă pentru totdeauna această conversație din mediul public românesc este că nu am văzut niciodată SUA, Canada și aliații europeni mai uniți și mai solidari decât acum. A vrut Putin să nu aibă NATO la granițele sale? O să aibă NATO în România și în Flancul Estic cum nu a fost niciodată prezență militară NATO. Sunt niște plusuri pentru România. Ca relevanță și ca influență strategică, pot să spun, cu mândrie, pentru că de o viață fac treaba asta, că România este astăzi mai respectată și mai influentă din punct de vedere strategic decât oricând în istoria națiunii noastre“, a precizat Mircea Geoană.

Mircea Geoană: Trebuie să avem încredere că în NATO suntem la adăpost

„În clipa când am ajuns la NATO, am descoperit o alianță care are în codul său genetic adaptare, anticipare și relevanță permanentă. Decizia noastră ca națiune de a adera la NATO în 2004 a fost probabil cea mai importantă decizie strategică pe care România a luat-o vreodată. După asta a urmat aderarea la Uniunea Europeană, dar nu înseamnă că s-a terminat drumul devenirii României.

Chiar în aceste condiții extrem de brutale, în care Rusia blochează sistemul de ordine internațional, fiind în NATO, suntem la adăpost și trebuie să avem încredere în această alianță în care România este un jucător foarte influent și foarte respectat.“, a conchis Mircea Geoană.

Stoltenberg, NATO: Am spus că Rusia va plăti un preț foarte mare, îl plătește acum! Este războiul lui Putin. Trimitem forța de răspuns a NATO pentru prima dată

Jens Stoltenberg, în declarația de astăzi, 4 martie 2022, a afirmat că ceea ce a continuat să facă Rusia în Ucraina, în a noua zi de război, ”este cea mai gravă agresiune militară din Europa, din ultimele decenii.”

”Sunt orașe sub asediu, școli, spitale și clădiri rezidențiale bombardate, acțiuni nesăbuite în jurul unei centrale nucleare și foarte mulți civili răniți și omorâți. În zilele care vor urma s-ar urma să fie și mai rău, mai multe decese, mai multă suferință și mai multe distrugeri, pe măsură ce forțele armate ale Rusiei aduc arme și continuă atacurile asupra Ucrainei.” a acuzat secretarul general al NATO (citește continuarea AICI).

