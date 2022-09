Gazprom a lansat un videoclip "apocaliptic" în care amenință că va opri gazul către Europa la iarnă - Video în articol

Compania energetică rusă Gazprom a lansat marți, 6 septembrie, un videoclip "apocaliptic", în care amenință că va opri gazul către Europa pe măsură ce se apropie iarna, scrie Kyiev Post.



Videoclipul, distribuit acum pe scară largă pe rețelele de socializare, conține o scenă în care rușii arată că Gazprom oprește complet gazul în Europa și prezintă capitale europene acoperite de zăpadă și condiții de îngheț.



Pe 2 septembrie, Gazprom a anunțat că a fost descoperită o scurgere de ulei în timpul întreținerii de rutină la o unitate de la stația de

Potrivit lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, sancțiunile occidentale au fost motivul pentru oprirea completă a livrărilor și închiderea gazoductului Nord Stream-1.

Vorbind la o conferință din 5 septembrie, Peskov a respins afirmațiile conform cărora Rusia a întrerupt livrările către Europa ca o mișcare politică.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su