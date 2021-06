Gala premiilor UNITER, pe 19 iulie, la Teatrul Naţional

"Anunţăm cu bucurie că a 29-a ediţie a GALEI PREMIILOR UNITER va avea loc luni, 19 iulie, de la ora 21.00 la Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, Sala Mare.



Până atunci, juriul format din Monica Andronescu (critic de teatru), Puiu Antemir (scenograf), Eugen Jebeleanu (regizor), Dorina Lazăr (actriţă) şi Octavian Saiu (critic de teatru) va viziona în format digital (online, DVD) spectacolele nominalizate şi va decide câştigătorii aflaţi în competiţie pentru trofeul UNITER.



În 19 iulie vom afla împreună, în direct, cine sunt cei mai buni artişti ai anului 2020", transmit organizatorii.

Actorii Marcel Iureş şi Ileana Ploscaru şi regizorul Alexandru Darie (post-mortem) vor primi premii pentru întreaga activitate în cadrul celei de-a XIX-a ediţii a Premiilor Galei UNITER.



De asemenea, premii pentru întreaga activitate vor mai primi scenografa Geta Medinschi şi criticul Ion Parhon.



Potrivit organizatorilor, la cea de-a XIX-a ediţie a galei UNITER Premiul de Excelenţă nu se va acorda.



În cadrul evenimentului vor fi oferite şi două premii speciale: Scena Digitală - platformă de spectacole online a Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu, şi Teatrul Poesis - program al Teatrului Naţional "Marin Sorescu" Craiova şi al Teatrului "Nottara" din Bucureşti.



Premiile sunt oferite pe baza propunerilor primite din partea teatrelor şi a propunerilor membrilor Senatului UNITER.



Juriul care a decis nominalizările pentru ediţia din acest an a galei a fost alcătuit din criticii de teatru Oana Cristea Grigorescu, Claudiu Groza şi Cristina Rusiecki.



Spectacolele care au intrat în atenţia juriului sunt cele care au avut premiera în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020.



* Cel mai bun spectacol va fi ales dintre "Inimă şi alte preparate din carne" de Dan Coman, regia, video şi universul sonor Radu Afrim, scenografia Irina Moscu, Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova; "Villa Dolorosa" de Rebekka Kricheldorf, regia Theodor-Cristian Popescu, scenografia Irina Moscu, Teatrul Naţional Târgu Mureş - Compania "Liviu Rebreanu"; "Verde tăiat" de Alexandra Felseghi, regia Adina Lazăr, scenografia Andreea Tecla, Asociaţia Pro Teatru, Zalău (proiect co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional).



* La categoria Cea mai bună regie (Premiul "Lucian Pintilie") au primit nominalizări Cristian Ban pentru spectacolul "MaMe", textul creaţie colectivă, Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi; Leta Popescu pentru spectacolul "(In)corect" de Leta Popescu, Reactor de Creaţie şi Experiment, Cluj-Napoca (spectacol produs în cadrul programului cultural "Decalaj. Naraţiuni intergeneraţionale", co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional); Carmen Lidia Vidu pentru spectacolul "Jurnal de România. 1989", Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti.



* Cea mai bună actriţă în rol principal va fi decisă dintre Eliza Noemi Judeu pentru rolul Tiadora din spectacolul "Tiadora", după Maria Manolescu Borşa, regia Sorin Militaru, Teatrul Municipal "Bacovia" Bacău; Emoke Kata pentru rolul Eszter Nagy din spectacolul "Toate lucrurile pe care mi le-a luat Alois" de Cosmin Stănilă, regia Andrei Măjeri, Reactor de Creaţie şi Experiment, Cluj-Napoca; Alexandra Vicol pentru rolul Fundă din spectacolul "Portugalia" de Zoltan Egressy, regia Vladimir Anton, Teatrul "Mihai Eminescu" Botoşani; în timp ce pentru premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal se vor lupta Bogdan Farcaş pentru rolul Titta Nane din "Gâlcevile din Chioggia", după Carlo Goldoni, regia Vlad Trifaş, Teatrul "Toma Caragiu" Ploieşti; Şerban Gomoi pentru rolul Tânărul din "O haită de sfinţi" de Neil LaBute, regia Vlad Zamfirescu, Teatrul "Nottara", Bucureşti; Răzvan Vicoveanu pentru rolul Ivan Alexandrovici Hlestakov din "Revizorul" de N.V. Gogol, regia Petru Vutcărău, Teatrul "Regina Maria" Oradea.



* Cea mai bună actriţă în rol secundar va fi decisă dintre Cătălina Mihail pentru rolul Speed din spectacolul "Doi tineri din Verona" de William Shakespeare, regia Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul de Stat Constanţa; Costinela Ungureanu pentru rolul Alexandra din spectacolul "Inimă şi alte preparate din carne" de Dan Coman, regia, video şi universul sonor Radu Afrim, Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova; Diana Vieru pentru rolul Marusia din spectacolul "Oraşul cu fete sărace", scenariu după nuvelele lui Radu Tudoran, regia, scenariul şi universul sonor Radu Afrim, Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi; iar Cel mai bun actor în rol secundar va fi ales dintre Emil Coşeru pentru rolul Ion din spectacolul "Năpasta" (...şi era pădurea singură...) de I.L.Caragiale, un spectacol de Adi Carauleanu, Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi; Ion Rizea pentru rolul Bunica din spectacolul "Povestea acelor oameni care s-au adunat într-o seară în jurul unei mese", textul şi regia Radu Iacoban, Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara; Matei Rotaru pentru rolul Piotr Stepanovici Verhovenski din spectacolul "Demonii. Începuturi", după F.M. Dostoievski, scenariul, regia, decorul şi proiecţiile video Tudor Lucanu, Teatrul Naţional Cluj-Napoca.



* Premiul pentru Cea mai bună scenografie va fi decis între Adrian Damian pentru scenografia spectacolului "Revizorul" de N.V. Gogol, regia Petru Vutcărău, Teatrul "Regina Maria" Oradea; Andu Dumitrescu pentru scenografia spectacolului "Pool (no water)" de Mark Ravenhill, un proiect de Radu Nica, Andu Dumitrescu şi Vlaicu Golcea, Teatrul Maghiar de Stat Cluj; Helmut Sturmer pentru decorurile spectacolului "Rinocerii" de Eugene Ionesco, regia Gabor Tompa, Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara.



* La categoria Premiul pentru critică de teatru au fost nominalizaţi Miruna Runcan, Oana Stoica, Irina Wolf.



* La categoria Debut au fost nominalizaţi Tudor Dreve pentru regia spectacolului "Nevrozele sexuale ale părinţilor noştri" de Lukas Barfuss, Teatrul Municipal Baia Mare; Diana Mititelu pentru regia spectacolului "Jocuri în curtea din spate" de Edna Mazya, Teatrul de Stat Constanţa; Diana Păcurar pentru regia spectacolului "Trei femei înalte" de Edward Albee, Teatrul "Regina Maria" Oradea.



* Pentru Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic nominalizări au primit "Totul e bine când... se termină", adaptarea radiofonică şi regia artistică Mihnea Chelaru, Societatea Română de Radiodifuziune; "Viaţa dăunează grav sănătăţii", scenariul radiofonic şi regia artistică Gavriil Pinte, Societatea Română de Radiodifuziune; "Insomnia", scenariul, documentarea şi regia Robert Bălan, Asociaţia Art No More, Bucureşti (Proiect co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional).



* Pentru Cel mai bun spectacol de teatru TV / teleplay au fost nominalizate spectacolele "Gottlieb", adaptare după "Biedermann şi Incendiatorii" de Max Frisch, adaptarea pentru televiziune şi regia artistică Andrei Măgălie, Societatea Română de Televiziune; "Shorts", după Samuel Beckett, regia Zalan Zakarias, Teatrul "Tomcsa Sandor", Odorheiu Secuiesc; "V.I.P. - Very Isolated Person", adaptare liberă după "Pescăruşul" de A.P. Cehov, conceptul şi regia Paula Lynn Breuer şi Olga Torok, Teatrul German de Stat Timişoara.