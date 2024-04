Gabriela Ruse, calificare în ”sferturile” WTA 250 Rouen

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 162 WTA, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 Rouen, după ce a învins-o pe Clara Burel (Franța, locul 44 WTA), scor 6-0, 2-6, 6-3. Meciul, prima întâlnire dintre cele două jucătoare, a durat 1 oră și 55 de minute.

Turneul, care a trecut în acest an la categoria WTA 250, este dotat cu premii totale de 267.082 de dolari, iar campioană în 2023 a fost elvețianca Viktorija Golubic.

Gabriela Ruse a venit din calificări, unde a trecut fără probleme de italianca Nuria Brnacaccio (locul 287 WTA), scor 7-6 (5), 6-4, respectiv de poloneza Martyna Kubka (locul 356 WTA), scor 6-4, 6-0.

”Este incredibil, nu mă așteptam să ajung în sferturile de finală. Am revenit după o accidentare grea, sunt foarte fericită cu ce am realizat în această săptămână. Vreau să le mulțumesc celor din echipa mea, în special antrenorului meu”, a declarat Gabriela Ruse, pe teren, după victoria de joi.

În urma acestui rezultat, în clasamentul WTA Live, Ruse a urcat până pe locul 142 WTA, și și-a asigurat un cec de 5.750 de euro și 72 de puncte WTA.

