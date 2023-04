"La începutul relației, i-a păcălit pe toți, inclusiv pe mine". Gabriela Cristea, despre nemulțumirea lui Marcel Toader, fostul soț, la adresa ei: "Mă pusese bou la jug"

"Lucram foarte mult, dar și câștigam foarte mulți bani – 20.000 de euro la momentul acela. Vorbim de vreo 15 ani în urmă, când erau niște bani. Oamenii poate se gândesc că ce frumos câștigam eu banii ăștia pentru că dădeam din gene. Nu, munceam de dimineața până seara. M-am și îmbolnăvit în perioada aia, pentru că poate oamenii nu știu ce înseamnă să muncești în televiziune. Stresul este foarte mare. Nici nu știu când încasam banii", a spus Gabriela Cristea în emisiunea După faptă și răsplată, moderată de Cristina Șișcanu la Metropola TV.

"Eu practic mă trezeam la 7 dimineața și ajungeam acasă în jur de ora 9, iar sâmbăta munceam de la 12 până după miezul nopții. Practic eu aveam timp doar duminica să mă odihnesc, era singura zi în care dormeam până mai târziu. N-a fost un caz fericit de câștigat bani și de cheltuit. Din cauza stării mele de sănătate, care se degradase foarte mult, adică nu mă mai puteam odihni, aveam probleme cu tiroida, aveam multe acumulate.

"El nu a fost de acord. Pierdea încasările"

Eu am zis că vreau să mă opresc, că vreau să fac o pauză măcar de un an, să-mi iau un an sabatic în care să nu fac nimic și să îmi văd de sănătatea mea și să mă odihnesc efectiv. Îmi puteam permite chestia asta, după mulți ani în care muncisem ca un sclav. El nu a fost de acord, pentru că nu... Pierdea încasările…", i-a dezvăluit Gabriela Cristea Cristinei Șișcanu.

Mi-a zis că el nu înțelege cum de pot eu să-mi permit să renunț așa de ușor la 20.000 de euro. Și acum, când cineva îmi cere socoteala pentru un leuț pe care eu îl câștig, mi se ridică așa părul în cap. Am rămas cu niște sechele. Eu am zis "Gata, stop, nu mai pot! Du-te tu! Du-te tu și fă tu ceva!". Și atunci nu a mai avut ce să facă, doar că el era obișnuit cu fluxul ăsta de cash. Și, dintr-odată, s-a oprit fluxul ăla și s-au terminat și banii și el a zis că, dacă s-a terminat banul, hai să… La începutul relației… Dar de ce vorbim despre asta?", a mai spus Gabriela Cristea scrie viva.ro.

"Mă pusese bou la jug"

"La începutul relației, a încercat să convingă pe toată lumea cât de extraordinar și minunat e, s-a apropiat de toți prietenii mei, i-a păcălit pe toți, inclusiv pe mine și după aceea trebuia să trag, să fac. Mă pusese bou la jug, ca să zic așa", a continuat Gabriela Cristea.

