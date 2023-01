Gabriela Cristea, bolnavă: Recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade

"2022 a fost un an ca oricare altul, în care am evoluat foarte mult, în care am mai reușit să și respirăm pe ici, pe colo, în sensul că am mai plecat. A fost un an în care am încercat să ne regăsim cu toți cei apropiați nouă, pentru că, după doi ani în care am stat foarte multă vreme în casă, în sfârșit am putut să ieșim, să ne vedem, să ne îmbrățișăm, să vorbim față în față, ceea ce a însemnat enorm pentru noi toți. A fost anul în care ne-am relaxat foarte mult și în care ne-am redescoperit unii pe alții", a spus Gabriela Cristea pentru viva.ro.

"Am o infecție care recidivează"

"Anul trecut am avut mai multe probleme de sănătate și asta pentru că am muncit foarte mult și nu prea am avut timp să mă ocup de mine – am o infecție, se pare, în corp, care recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade. Încerc să rezolv aceste probleme și, apropo de întrebarea ta legată de oboseala emoțională, asta vine odată cu faptul că timpul este dușmanul nostru cel mai mare, dar și prietenul nostru cel mai mare, un paradox, evident.

În momentul în care nu mai faci față, din punctul de vedere al timpului, să poți să rezolvi toate problemele pe care le ai, atunci, evident, și clachezi, pentru că nu știi efectiv pe unde să scoți cămașa. Recunosc că am zile când aș vrea să mă clonez, poate chiar în trei ar fi ideal. Sunt sigură că, de fapt, m-aș clona în trei bucăți. Una dintre ele să se și odihnească pentru noi toate la un loc. Dar încerc să rezolv aceste probleme și încerc să-mi mențin imunitatea cât mai mult crescută prin alimentație și prin vitaminele pe care le iau", a mai spus vedeta.

În luna mai a anulului trecut, vedeta a ajuns chiar pe perfuzii.

”Când orice e mai important decât tine, corpul cedează. În timp ce o perfuzie curgea picătură cu picătură, mi-am propus să urmez un slogan: sănătatea ca un stil de viață”, scria Gabriela Cristea pe Facebook atunci. Vedeta nu se simțea bine și a decis să meargă singură la spital, pentru a cere ajutorul medicilor.

