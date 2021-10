Gabriela Cristea are Covid-19. Detalii despre starea prezentatoarei TV

Gabriela Cristea va lipsi de la cârma emisiunii "Mireasa, capriciile iubirii" de la Antena Stars, cel puțin două săptămâni, după ce a fost diagnosticată cu Covid-19. Ea va fi înlocuită, dar momentan nu se știe de către cine.

Prezentatoarea TV nu a fost internată în spital, ci pentru că are o formă ușoară a bolii se află acasă, în izolare. Ea urmează tratamentul de specialitate recomandat de medici, transmite VIVA!.

Gabriela Cristea este vaccinată cu schemă completă.

Gabriela Cristea, salariu. Cât câștigă vedeta de la Antena Stars

Gabriela Cristea a intrat în televiziune în anul 1994, la TVR 1. Vedeta a trecut prin mai multe contracte media, iar acum are o emisiune zilnică la Antena Stars, scria recent Cancan.

De-a lungul anilor, despre Gabriela Cristea s-a scris despre sumele pe care l-ar încasa în televiziune. Conform informațiilor, aceasta ar încasa aproximativ 10.000 de euro pe lună. Când a colaborat cu postul Kanal D, s-a scris că ar fi primit în jur de 94.000 de lei, potrivit sursei citate.

Recent, și Elena Merișoreanu a avut Covid-19

Cântăreața Elena Merișoreanu a povestit zilele trecute, la Realitatea Plus, experiența prin care a trecut cu noul coronavirus.

"Nu e de glumit cu această boală. Eu am fost vaccinată cu ambele doze și am stat șase zile acasă, ziceam că e o răceală. În ultimele zile, mi-am dat seama că am Covid, când nu am avut gust și miros. Fiica mea mi-a făcut imediat test, a venit salvarea și am fost la Matei Balș. Le mulțumesc tuturor celor de la spital care au grijă de toată lumea la fel, mi-au pus perfuzii, mi-au alimentat medicamente care sunt contra virusului.

Vreau să spun că nu am fost bine, dar am ieșit sănătoasă din spital. Oamenii lucrează cu măști, aveau rană la nas de la acele măști pe care le purtau. Nu mai au loc nici pe scări, nu mai vorbesc să aibă paturi. Am avut noroc extraordinar că noaptea, la 00:00, s-a eliberat un loc. Nu am avut temperatură, dar boala mea nu a fost gravă tocmai datorită vaccinului", a povestit artista. (Știrea, AICI.)