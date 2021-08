Furtuna Grace a luat amploare. S-a transformat în uragan și se îndreaptă spre Mexic

Furtuna tropicală Grace care traversează Marea Caraibilor a sporit în intensitate miercuri, devenind uragan de categoria 1, şi va lovi joi coastele Mexicului şi staţiunile balneare din regiune, informează AFP, citând Agerpres.



Potrivit Centrului Naţional pentru Uragane (NHC) cu baza la Miami, furtuna Grace era însoţită miercuri de viteze ale vântului de 120 km/h şi se afla la 105 km de Insulele Cayman şi la 560 km de oraşul turistic Tulum din Mexic.



"Grace va atinge zona de uscat în Peninsula Yucatan (din Mexic) joi dimineaţă şi se va deplasa peste sud-vestul Golfului Mexic vineri dimineaţă", a indicat NHC adăugând că intensitatea uraganului va spori în apele din Marea Caraibilor.

Grace se îndreaptă spre Quintana Roo



Statul mexican Quintana Roo, care are un litoral lung la Marea Caraibilor şi găzduieşte principalele destinaţii turistice ale ţării, inclusiv Cancun, a început pregătirile pentru sosirea uraganului care urmează să lovească regiunea în zona oraşului Tulum unde se află un sit arheologic maya.



Protecţia Civilă a înfiinţat deja 85 de adăposturi pentru a găzdui populaţia vulnerabilă.



În supermarketurile din Cancun, unii rezidenţi îşi făceau provizii de alimente, în pofida apelurilor din partea autorităţilor de a evita panica.



"Nu ştim ce se va abate asupra noastră, a declarat Hortencia Rodriguez, o casnică din zonă în vârstă de 41 de ani. Pe vremea Wilma nu am fost pregătiţi şi am fost puternic afectaţi, a adăugat ea făcând referire la uraganul de categoria 5 (cel mai înalt nivel pe scara Saffir-Simpson) care a lovit Cancun în 2005.

Va traversa în aproximativ 18 ore



Meteorologii estimează că Grace va avea nevoie de 18 ore pentru a traversa Peninsula Yucatan şi a ieşi apoi în Golful Mexic, înainte de a atinge din nou zona de uscat, sâmbătă, în sudul statului Tamaulipas (nord-est).



Furtuna tropicală Grace a traversat Republica Dominicană şi Haiti. Aceasta din urmă a fost lovită sâmbătă de un cutremur cu magnitudinea 7,2, care a provocat moartea a aproape 2.200 de persoane, potrivit celui mai recent bilanţ.