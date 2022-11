Fructul care l-a ajutat pe Fuego să slăbească: Am mai multă energie acum

„Vă recomand să mâncaţi cât mai multe mere în cura de slăbire, pentru că merele nu au atât de mult zahăr. (...) Fructele au zaharuri, conţin zahăr, merele în schimb sunt chiar indicate în curele de slăbire”, a spus Fuego.

„Merele ar fi mai bine să fie verzi. După-amiaza, de exemplu, mănânc o ciorbiţă de legume pe care mi-o fac eu, în care pun broccoli, ciuperci, în care pun tot felul de legume şi pun foarte multă ceapă, pentru că ceapa, fie că vrem sau nu să recunoaştem, dă foarte mult gust mâncării. Mănânc un castron de ciorbă de legume şi credeţi-mă că mă satur. Mie îmi place foarte mult ceapa, dar ştiţi de ce? Pentru că ceapa este foarte bună pentru voce. Ceapa îţi reglează foarte bine corzile vocale. În momentul în care termin prânzul, mai mănânc un măr între mese şi seara mai mănânc un peşte bun. La sală merg rar. Eu când m-am apucat de slăbit aveam 111 kg", a mărturisit Fuego.

Artistul a mai spus că, în noul stil de viaţă pe care îl are, a renunţat la carbohidraţi şi la mesele îmbelşugate.

„Pe scurt, nu mănânc carbohidraţi, prăjeli şi, cel mai important, dulce. Nu am mai gustat nicio prăjitură. (...) Repet, eu nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar încerc, pe cât se poate, să menţin stilul acesta. Încerc să fac şi un minimum de mişcare, să mănânc din trei în trei ore, să găsesc forţă pentru a renunţa la pofte şi să nu exagerez noaptea, pe drumurile mele, cu mese îmbelşugate. (...) Mă simt mult mai bine acum, sunt mult mai tonic şi am mult mai multă energie”, a spus Fuego, potrivit cancan.ro.

Motivul pentru care Fuego a împodobit deja bradul

Fuego e pregătit de sărbători. Cântărețul a mărturisit că a împodobit deja bradul de Crăciun.

Fuego nu doar că se pregătește intens pentru concertele sale de sărbătorile de iarnă, ci a început pregătirile și acasă.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Fuego a spus că nu a vrut să mai aștepte și deja a început pregătirile pentru următoarea perioadă. Cântărețul a mai explicat că lunile decembrie și ianuarie reprezintă o perioadă extrem de încărcată pentru el și își dorește să se bucure cât mai mult de bradul său, așa că l-a împodobit mai devreme.

„Am împodobit bradul în avans. Am filmat edițiile speciale de sărbători la emisiunea mea și, după ce am ajuns acasă, m-am gândit: „Domnule, de ce să nu îmi împodobesc eu bradul de la începutul lui noiembrie?”. Am furat așa un pic startul și am împodobit bradul și acasă. Știu că pare șocant, dar eu am o perioadă foarte plină până la începutul anului viitor. Acum plec în repetiții spre Chișinău pentru concertul meu de pe 2 decembrie”, a mărturisit Fuego.

Fuego a optat pentru un brad artificial. Astfel, cântărețul a ales un brad gri pe care l-a decorat într-o singură culoare.

„Sunt om foarte ocupat și vreau să mă bucur de bradul meu atât timp cât mai stau pe acasă. Bradul meu are o singură culoare, o culoare aurie, și este un brad argintiu, ca să nu facem o crimă să tăiem bradul din pădure care știți cât de greu crește. Mi-am împodobit bradul în ciuda cumva a celor care nu au activități mai bune de făcut”, a mai zis Fuego.

